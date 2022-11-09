Павел Воля сделал громкое заявление после изгнания Гарика Харламова из Comedy Club

Павел Воля на сцене "Comedy club". Фото: YouTube

Павел Воля и Тимур Батрутдинов выступили с громким заявлением. Шоумены внезапно отказались от Comedy Club вслед за Гариком Харламовым, который на днях ушел из проекта. Юмористы объявили, что не будут выступать на публике без бывшего мужа Кристины Асмус.

"Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в Comedy Club дать дорогу молодым. Гарик, мы с тобой столько лет ведем Comedy Club, ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести Comedy Club", - огорошил Павел Воля.

Отреагировал супруг Ляйсан Утяшевой и на предложение КВНщика Дениса Дорохова. Последний сообщил, что пора бы Павлу на покой, так как он в состоянии заменить его в паре с Андреем Бебуришвили. Воля в ответ заявил, что не против дать дорогу молодым.

После чего Волю поддержал и Тимур Батрутдинов. Он отказался участвовать в шоу.

Что касается Харламова, то он улетел отдыхать. Юморист вышел на связь и рассказал, что находится в санатории. "Друзья, всем, кто переживал, где я, скажу - в санатории. Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо!" - отчитался 41-летний артист.

Гарик никакими подробностями, проливающими свет на историю со своим изгнанием из программы, не делился. Зато юморист Александр Незлобин сообщил, что "Гарику тяжело работать, «если это не игра в приставку», поэтому, возможно, он просто решил снизить темпы и сниматься меньше".

"Может, ему просто надоело вести Comedy Club и он будет просто участвовать в миниатюрах. Надо подождать и посмотреть, станет ли он дальше участвовать в съемках. Гарику довольно тяжело дается работа: нужно просыпаться и подниматься, разговаривать, что-то делать", - поделился своим мнением Незлобин.