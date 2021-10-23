Гарик Харламов раскрыл неприглядную правду о ругани с Кристиной Асмус

Гарик Харламов больше года находится в разводе с Кристиной Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гарик Харламов больше года находится в разводе с Кристиной Асмус. До недавнего времени супруги крайне скупо комментировали свой разрыв. Они продолжают вместе растить дочь Анастасию, потому ради ребенка не выносят сор из избы. Однако на днях резидент Comedy Club прервал молчание о расставании со второй женой.

Гарик Харламов рассказал о ругани с Кристиной Асмус. За закрытыми дверями их роскошного особняка на Рублевке кипели нешуточные страсти. "У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разос*ались", - сообщил шоумен в YouTube-шоу "Ошуительное Хоу".

При этом шоумену по-прежнему не дает покоя тот факт, что Кристина отобрала у него половину имущества. Гарик вспомнил об этом во время очередного выпуска программы Comedy Club.

Увидев веселое расположение духа гостьи шоу, артист признался: "Последний раз у меня так радовалась женщина, которая у меня половину отобрала. Ура!" и вызвал всеобщий смех.

Отметим, сейчас Гарик счастлив с новой пассией. После развода артист заметно преобразился ради Катерины Ковальчук. Они живут в месте в коттедже рядом с Асмус.

Кристина тоже нашла себе жениха. Имя нового избранника она не называет, однако всячески дает понять, что ее сердце не свободно. Не так давно она заявила, что познакомила возлюбленного со своей семьей. "Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала", - делилась она сокровенным.