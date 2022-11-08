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Звезды8 ноября 2022 15:35

Павла Волю предложили убрать из Comedy Club после изгнания Гарика Харламова

КВНщик Денис Дорохов предложил убрать Павла Волю из Comedy Club
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Павел Воля на сцене Comedy Club.

Павел Воля на сцене Comedy Club.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Харламов после изгнания из Comedy Club и не думает унывать. Бывший муж Кристины Асмус отправился отдохнуть в санаторий. Меж тем близкий друг шоумена и его теперь уже бывший соведущий Павел Воля может повторить его участь.

Известие о том, что Гарик Харламов покинул место ведущего Comedy Club, очень огорчило поклонников как самого шоу, так и фанатов артиста. О причинах внезапного ухода артист не стал говорить, сославшись ли на то, что пришло время уступить дорогу другим. "Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй ! А я спать", - прокомментировал Гарик назначение Андрея Бебуришвили.

После чего добавил, что прекрасно провел время с Павлом Волей. Как известно, артисты были соведущими и старинными друзьями. Их искрометный дуэт без малого два десятка лет приводил в восторг миллионы фанатов.

И вот теперь, после ухода Харламова, появился претендент на место Воли. Юмориста предложили убрать из Comedy Club. С призывом прогнать супруга Ляйсан Утяшевой выступил КВНщик Денис Дорохов.

Мужчина заявил, что обладает не меньшим талантом, чем Воля, и даже является таким же примерным семьянином. "Ну что, Гарик Харламов ушел из Comedy и дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур неплохо справляется. Я подумал, Пашу Волю тоже нужно как-то заменить. Не знаю, например, мной! А что, у меня тоже лицо подонка, не гламурного, но все же… И в конце концов, Эльвира (жена), я люблю тебя!" - раздухаился артист.

К слову, Харламов, успел оценить дебют своего преемника Бебуришвили. "На самом деле не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили в рамках Comedy Club. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший!" - заявил Гарик.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИКристина Асмус: досье KP.RU