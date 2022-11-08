Павла Волю предложили убрать из Comedy Club после изгнания Гарика Харламова

Павел Воля на сцене Comedy Club. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Харламов после изгнания из Comedy Club и не думает унывать. Бывший муж Кристины Асмус отправился отдохнуть в санаторий. Меж тем близкий друг шоумена и его теперь уже бывший соведущий Павел Воля может повторить его участь.

Известие о том, что Гарик Харламов покинул место ведущего Comedy Club, очень огорчило поклонников как самого шоу, так и фанатов артиста. О причинах внезапного ухода артист не стал говорить, сославшись ли на то, что пришло время уступить дорогу другим. "Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй ! А я спать", - прокомментировал Гарик назначение Андрея Бебуришвили.

После чего добавил, что прекрасно провел время с Павлом Волей. Как известно, артисты были соведущими и старинными друзьями. Их искрометный дуэт без малого два десятка лет приводил в восторг миллионы фанатов.

И вот теперь, после ухода Харламова, появился претендент на место Воли. Юмориста предложили убрать из Comedy Club. С призывом прогнать супруга Ляйсан Утяшевой выступил КВНщик Денис Дорохов.

Мужчина заявил, что обладает не меньшим талантом, чем Воля, и даже является таким же примерным семьянином. "Ну что, Гарик Харламов ушел из Comedy и дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур неплохо справляется. Я подумал, Пашу Волю тоже нужно как-то заменить. Не знаю, например, мной! А что, у меня тоже лицо подонка, не гламурного, но все же… И в конце концов, Эльвира (жена), я люблю тебя!" - раздухаился артист.

К слову, Харламов, успел оценить дебют своего преемника Бебуришвили. "На самом деле не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны на нескромную персону Бебуришвили в рамках Comedy Club. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший!" - заявил Гарик.