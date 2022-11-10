Мария Шукшина нанесла удар по Ивану Урганту Фото: Александр ГЛУЗ

Мария Шукшина призналась, что перестала уважать Ивана Урганта. Актриса также выступила против возвращения в эфир шоу "Вечерний Ургант", ведущим которого был артист.

Мария Шукшина заявила, что Ивану Урганту не хватило смелости признать ошибку в своих поспешных высказываниях. По ее словам, тем самым шоумен обманул ожидания своих поклонников.

"Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же, я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в «Белорусском вокзале». Но Иван 24 февраля написал, что испытывает «страх и боль». При этом он добавил, что против СВО", - рассказала актриса.

Она подчеркнула, что уважает смелых людей. "Не приемлю артистов, которые испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Нельзя возвращать Урганта в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад", - цитирует артистку VOICE.

Шукшина резко высказалась и о сбежавших из России артистах. "Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность", - отметила знаменитость.

Мария заявила, что звездам сейчас не стоит уезжать в эмиграцию. В трудные периоды им нужно оставаться со своей страной.