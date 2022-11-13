"Почему низкие зарплаты стали общерусской чумой?": калининградский губернатор подобрал автостоперов и ответил им на три главных русских вопроса

Из Балтийска в Калининград журналистов KP.RU подбросил губернатор Антон Алиханов Фото: Иван МАКЕЕВ

О путешествии

Из Балтийска в Калининград нас подбросил губернатор Антон Алиханов.

Очарованные Балтийской Косой, мы еще долго пребывали в состоянии - чего греха таить — бестелесном, эзотерическом (читайте предыдущий день Экспедиции). И даже очевидный факт, что наши тела передвигаются в сторону Калининграда, а передвигает их, не воображаемый, а живой губернатор (причем, один из самых живых!), возвращал нас к реальности медленно, постепенно.

Алиханов сидел за рулем и понимающе улыбался Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я ТАМ ЛЕТОМ В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

Алиханов понимающе улыбался. Он сидел за рулем и восторгам не мешал...

- Крутое место, атмосферное, – докипал я, но осекся. - А что вы с Косой собираетесь делать?

Я побаивался естественной для губернаторов реакции – починим, мол, асфальт положим, порядок наведем…

А «починить» Косу, это как отремонтировать Териберку. Или покрасить Колизей…

- Ничего не собираюсь, – к моему облегчению заверил губернатор. - Там есть ребята, сообщество, которые защищают эту территорию, развивают. Мы им помогаем, в программы грантов пытаемся включать… Я сам езжу туда летом и живу в палатке! Неделю. Во время шторма мы с сыном ходим по берегу. Нет никого, янтаря куча… Мне тоже (улыбается) не хочется, чтобы это место превращалось в туристическую Мекку.

Гармония отношений между прессой и властью длилась бесконечно долго. Минут пять Фото: Иван МАКЕЕВ

«САМ БЫ ПОЕХАЛ...»

Алиханову так понравилась идея нашей Экспедиции — Автостопа по стране и Хождения в народ, что он приехал к нам в Балтийск из Калининграда, чтоб подбросить обратно.

Я расчувствовался!

Не скрою, обычно губернаторы меня недолюбливают. Есть за что.

Но даже добряки - «пойманные» нами водители, было дело, меняли маршрут ради нас. Но чтоб вот так? Никогда.

От Алиханова это был широкий жест. От души!

- Не хотели бы махнуть автостопом? – растроганно предложил я.

- Конечно. Это классный опыт, – согласился губернатор.

Ну, почти согласился.

Как наша любимая продавщица, Людмила, с бензозаправки под Светлым – мол, поехала бы, да дети, работа…

В Калининграде - особая субкультура Фото: Иван МАКЕЕВ

А у Алиханова – еще и Калининградская область. Как Антон Андреевич ее оставит…

- Хотя вы там аккуратней, – посоветовал губернатор.

Будем, – согласились мы.

Гармония отношений между прессой и властью длилась бесконечно долго. Минут пять.

«В ОЧЕРЕДЯХ СТОЮ...»

И тут я подумал – стоп. Экспедиция у нас - в народ. У народа к государству много вопросов. А тут такой случай из разряда – «не знаю, кто это, но водитель у него Алиханов».

- Вы знаете народ, Антон Андреевич?

Он задумался.

- Я не могу сказать, что не знаю. Я хожу по улицам, езжу в общественном транспорте, на велосипеде, вожу детей в поликлинику, стою в очередях…

Алиханов знает народ - ездит в общественном транспорте, водит детей в поликлинику, стоит в очередях… Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вот, прямо в очередях? – недоверчиво завозился Иван.

- Было дело, – кивает губернатор. - В 5-ю поликлинику недавно зашел за какой-то справкой. Столько людей! Медсестра говорит: вы тут еще в прививочный день не были… Сейчас большую поликлинику на Сельме (микрорайон в Калининграде. - Ред.) закончим и за эту возьмемся.

О ЧЕМ НАРОД ВОРЧИТ НА КУХНЯХ

- То есть, думаете, знаете народ? – грозно намереваюсь перейти к наступлению (водители по пути говорили нам неприятные для властей вещи, и мне было важно, не расплескав, передать их адресату).

- Да, – стоял на своем Алиханов.

- О чем он ворчит сейчас на своих кухнях?

При СССР пытались разрушить все кенингсбергское, но победила логика Фото: Иван МАКЕЕВ

- Тройка ответов, что людей не устраивает, мне ясна. Где найти работу. Низкая зарплата. И высокие цены.

- Точно. Но почему низкие зарплаты стали общерусской чумой? Жалко же людей! Вот, как им концы с концами свести?! В Калининграде, мне говорили, хорошо, если 30 тысяч зарабатываешь…

Что делать с частным сектором, который вроде как не зависит от местной власти?.. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Поостерегусь вступать в полемику, – нахмурился губернатор. - Средняя зарплата у нас в регионе 49,9 тысячи (без вычета налогов). Согласен, средняя цифра - лукавая. Кто-то получает миллион, а кто-то 18 тысяч. Мы проиндексировали дважды зарплаты бюджетникам – нянечкам, воспитателям, медикам, всем бюджетникам. Но что делать с частным сектором, который вроде как от нас не зависит? Мы ввели правило, если мы оказываем бизнесу поддержку – льготный кредит, гранты или еще что, то бизнес обязан платить работникам не ниже 80% от среднего в отрасли.

Когда Калининград вырвется из блокады и задышит полной грудью? Алиханов уверен, что скоро Фото: Иван МАКЕЕВ

ЖАДНЫЙ БИЗНЕС

- Но почему все-таки так мало платят? – пытал я уже, конечно, не губернатора, а всю российскую власть.

- Жадность бизнеса, в том числе. Ну, чего греха таить, - воскликнул Алиханов, - Я, сам это испытал. Закончил в Москве Налоговую академию. А в налоговую не пошел, потому что там стартовая зарплата была 15 тысяч. Устроился в Минюст на 18. Для меня разница была существенной. Но я много работал и быстро рос по карьере… Надо работать! – кристаллизовал наконец Алиханов не самую популярную мысль.

В Калининград переселилось огромное число людей из разных регионов Фото: Иван МАКЕЕВ

Я спросил, как москвич – в чем особенность калинградцев?

- Здесь особая субкультура, – ответил Алиханов. - Единственный регион-трофей. При СССР пытались разрушить все кенингсбергское, но победила логика: ты же дедушкин «Мерседес» не разбиваешь, потому что он немецкий? Поэтому все тут наше - кирпичи, замки, кирхи. Сюда переселилось огромное число людей из разных регионов – от чего высока терпимость к «понаехам». Люди быстро врубаются в эту калининградскую фишку, и легко становятся местными.

Калининградская область - единственный регион-трофей Фото: Иван МАКЕЕВ

НИКУДА ЕВРОПА НЕ ДЕНЕТСЯ

Попрощались мы, кстати, по-домашнему, по-кенингсберски – попили кофе в кофейне у могилы Канта.

Могила Канта Фото: Иван МАКЕЕВ

И на мой последний вопрос – когда же Калининград вырвется из блокады и задышит полной грудью, Алиханов ответил неожиданно:

- Мне кажется, мы (с Европой. – В.В.) к сотрудничеству вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если смотреть с холодной головой на историю - столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика - временно, а экономика и соседство – навсегда.

Алиханов считает, что политика - временно, а экономика и соседство - навсегда Фото: Иван МАКЕЕВ

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