"Почему низкие зарплаты стали общерусской чумой?": калининградский губернатор подобрал автостоперов и ответил им на три главных русских вопроса

Из Балтийска в Калининград журналистов KP.RU подбросил губернатор Антон Алиханов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из Балтийска в Калининград нас подбросил губернатор Антон Алиханов.
Очарованные Балтийской Косой, мы еще долго пребывали в состоянии - чего греха таить — бестелесном, эзотерическом (читайте предыдущий день Экспедиции). И даже очевидный факт, что наши тела передвигаются в сторону Калининграда, а передвигает их, не воображаемый, а живой губернатор (причем, один из самых живых!), возвращал нас к реальности медленно, постепенно.
Алиханов сидел за рулем и понимающе улыбался
Фото: Иван МАКЕЕВ
Алиханов понимающе улыбался. Он сидел за рулем и восторгам не мешал...
- Крутое место, атмосферное, – докипал я, но осекся. - А что вы с Косой собираетесь делать?
Я побаивался естественной для губернаторов реакции – починим, мол, асфальт положим, порядок наведем…
А «починить» Косу, это как отремонтировать Териберку. Или покрасить Колизей…
- Ничего не собираюсь, – к моему облегчению заверил губернатор. - Там есть ребята, сообщество, которые защищают эту территорию, развивают. Мы им помогаем, в программы грантов пытаемся включать… Я сам езжу туда летом и живу в палатке! Неделю. Во время шторма мы с сыном ходим по берегу. Нет никого, янтаря куча… Мне тоже (улыбается) не хочется, чтобы это место превращалось в туристическую Мекку.
Гармония отношений между прессой и властью длилась бесконечно долго. Минут пять
Фото: Иван МАКЕЕВ
Алиханову так понравилась идея нашей Экспедиции — Автостопа по стране и Хождения в народ, что он приехал к нам в Балтийск из Калининграда, чтоб подбросить обратно.
Я расчувствовался!
Не скрою, обычно губернаторы меня недолюбливают. Есть за что.
Но даже добряки - «пойманные» нами водители, было дело, меняли маршрут ради нас. Но чтоб вот так? Никогда.
От Алиханова это был широкий жест. От души!
- Не хотели бы махнуть автостопом? – растроганно предложил я.
- Конечно. Это классный опыт, – согласился губернатор.
Ну, почти согласился.
Как наша любимая продавщица, Людмила, с бензозаправки под Светлым – мол, поехала бы, да дети, работа…
В Калининграде - особая субкультура
Фото: Иван МАКЕЕВ
А у Алиханова – еще и Калининградская область. Как Антон Андреевич ее оставит…
- Хотя вы там аккуратней, – посоветовал губернатор.
Будем, – согласились мы.
Гармония отношений между прессой и властью длилась бесконечно долго. Минут пять.
И тут я подумал – стоп. Экспедиция у нас - в народ. У народа к государству много вопросов. А тут такой случай из разряда – «не знаю, кто это, но водитель у него Алиханов».
- Вы знаете народ, Антон Андреевич?
Он задумался.
- Я не могу сказать, что не знаю. Я хожу по улицам, езжу в общественном транспорте, на велосипеде, вожу детей в поликлинику, стою в очередях…
Алиханов знает народ - ездит в общественном транспорте, водит детей в поликлинику, стоит в очередях…
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Вот, прямо в очередях? – недоверчиво завозился Иван.
- Было дело, – кивает губернатор. - В 5-ю поликлинику недавно зашел за какой-то справкой. Столько людей! Медсестра говорит: вы тут еще в прививочный день не были… Сейчас большую поликлинику на Сельме (микрорайон в Калининграде. - Ред.) закончим и за эту возьмемся.
- То есть, думаете, знаете народ? – грозно намереваюсь перейти к наступлению (водители по пути говорили нам неприятные для властей вещи, и мне было важно, не расплескав, передать их адресату).
- Да, – стоял на своем Алиханов.
- О чем он ворчит сейчас на своих кухнях?
При СССР пытались разрушить все кенингсбергское, но победила логика
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Тройка ответов, что людей не устраивает, мне ясна. Где найти работу. Низкая зарплата. И высокие цены.
- Точно. Но почему низкие зарплаты стали общерусской чумой? Жалко же людей! Вот, как им концы с концами свести?! В Калининграде, мне говорили, хорошо, если 30 тысяч зарабатываешь…
Что делать с частным сектором, который вроде как не зависит от местной власти?..
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Поостерегусь вступать в полемику, – нахмурился губернатор. - Средняя зарплата у нас в регионе 49,9 тысячи (без вычета налогов). Согласен, средняя цифра - лукавая. Кто-то получает миллион, а кто-то 18 тысяч. Мы проиндексировали дважды зарплаты бюджетникам – нянечкам, воспитателям, медикам, всем бюджетникам. Но что делать с частным сектором, который вроде как от нас не зависит? Мы ввели правило, если мы оказываем бизнесу поддержку – льготный кредит, гранты или еще что, то бизнес обязан платить работникам не ниже 80% от среднего в отрасли.
Когда Калининград вырвется из блокады и задышит полной грудью? Алиханов уверен, что скоро
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Но почему все-таки так мало платят? – пытал я уже, конечно, не губернатора, а всю российскую власть.
- Жадность бизнеса, в том числе. Ну, чего греха таить, - воскликнул Алиханов, - Я, сам это испытал. Закончил в Москве Налоговую академию. А в налоговую не пошел, потому что там стартовая зарплата была 15 тысяч. Устроился в Минюст на 18. Для меня разница была существенной. Но я много работал и быстро рос по карьере… Надо работать! – кристаллизовал наконец Алиханов не самую популярную мысль.
В Калининград переселилось огромное число людей из разных регионов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Я спросил, как москвич – в чем особенность калинградцев?
- Здесь особая субкультура, – ответил Алиханов. - Единственный регион-трофей. При СССР пытались разрушить все кенингсбергское, но победила логика: ты же дедушкин «Мерседес» не разбиваешь, потому что он немецкий? Поэтому все тут наше - кирпичи, замки, кирхи. Сюда переселилось огромное число людей из разных регионов – от чего высока терпимость к «понаехам». Люди быстро врубаются в эту калининградскую фишку, и легко становятся местными.
Калининградская область - единственный регион-трофей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Попрощались мы, кстати, по-домашнему, по-кенингсберски – попили кофе в кофейне у могилы Канта.
Могила Канта
Фото: Иван МАКЕЕВ
И на мой последний вопрос – когда же Калининград вырвется из блокады и задышит полной грудью, Алиханов ответил неожиданно:
- Мне кажется, мы (с Европой. – В.В.) к сотрудничеству вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если смотреть с холодной головой на историю - столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика - временно, а экономика и соседство – навсегда.
Алиханов считает, что политика - временно, а экономика и соседство - навсегда
Фото: Иван МАКЕЕВ
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