Вопрос дня: Какие книги предложить детям, чтобы они полюбили чтение? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений Норин, историк:

- Владислава Крапивина книги. Еще Стивенсон - «Остров сокровищ». И сам я в 10 лет «Отверженных» Гюго ухитрился прочитать.

Даниил Ковалев, автор youtube-канала Taganay:

- Серия книг Туве Янссон про муми-троллей. Странный и таинственный мир, в который не стыдно возвращаться даже взрослому. Для всех возрастов. Жюль Верн, «Пятнадцатилетний капитан». Ну и Стругацкие, «Далекая радуга».

Сергей Ивашкин, консультант Международного института развития человека:

- Сначала волшебные сказки для дошкольников и для первого класса. Потом про проказников - «Денискины рассказы». А в старших классах - Виктор Пелевин.

Светлана Ключкина, телерадиоведущая:

- «Сказки народов мира. Русские народные сказки» - эта книга расширяет кругозор. «Детская энциклопедия здоровья».

Эдуард Бояков, театральный режиссер:

- Дети обязательно должны читать Библию, есть правильно сделанные издания. Еще с XIX века в русской культуре и филологи, и священники думали об адаптированных изданиях, которые рассказывают библейские сюжеты.

Егор Холмогоров, философ, публицист:

- Книга детям нужна сегодня одна: «Книга будущих командиров» Анатолия Митяева. И еще «Конек-Горбунок» Ершова.

Александра Марова, директор Фонда профилактики социального сиротства:

- Самуил Маршак,«Вредные советы» Григория Остера, «Незнайка» Носова, «Волшебник Изумрудного города» Волкова.

Ольга Леткова, глава «Ассоциации родительских комитетов и сообществ»:

- «Записки юного врача» - рассказы Булгакова о том, как не потерять себя при любых жизненных обстоятельствах. И «Тайм-менеджмент для подростков» - моим трем дочерям эта книга помогла организовать себя и проводить меньше времени в виртуальном пространстве.

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