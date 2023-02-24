Егор Бероев прервал молчание и сделал громкое заявление об оскандалившейся Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Егор Бероев в отличие от своих коллег по актерскому цеху долго хранил молчание по поводу побега из России Чулпан Хаматовой. Однако на днях зять Ирины Алферовой прервал молчание. Он заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России.

Егор Бероев раскритиковал Чулпан Хаматову. По его словам, бегство актрисы в Латвию и ее скандальные заявления против России навредили всей системе благотворительности в стране.

"Она всю систему благотворительности в нашей стране сильно подставила. Она подставила доверие людей к благотворительности", - цитирует артиста Пятый канал.

Егор предположил, что Чулпан сама до конца не поняла, к каким последствиям привели ее действия. При этом сама звезда сериала "Зулейха открывает глаза" говорит, что не бросила больных детей и постоянно находится на связи с кураторами.

Хаматова заверила, что хочет отказаться от актерства, чтобы больше времени уделять благотворительности. По ее признанию, выходить на сцену перед публикой для нее каждый раз мука. "Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?». Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой", - откровенничает Чулпан.

После ухода из профессии ей хотелось бы отправиться в страну, в которой есть проблемы с благотворительностью. "Могла бы делиться опытом и помогать, чтобы спасти тысячи жизней", - резюмировала знаменитость.