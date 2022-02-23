Егор Бероев и родная дочь сделали больно Ирине Алферовой

Актриса Ирина Алферова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Алферова впервые прокомментировала ситуацию с дочкой Ксенией Алферовой и ее мужем Егором Бероевым. Ее близкие не раз резко высказывались относительно вакцинации от коронавируса. Причем несколько месяцев назад этой заразой переболела сама Ксения, ее 100-летняя бабушка и мама.

Ирина Алферова ответила на вопрос светских хроникеров о том, как она относится к негативным высказываниям зятя Егора Бероева и дочки Ксении Алферовой в адрес вакцинации. "Мне просто очень больно за них - и за Егора Бероева, и за Ксюшу Алферову, как их по всем каналам ругают, их треплют какие-то артисты, которые обзывают, говорят, что у них нет работы. У них полно работы, они занимаются тем, что хотят и любят в отличие от многих артистов", - цитирует Ирину Ивановну Тeleprogramma.pro.

По ее словам, Бероеву досталось, как будто он против лечения ковида. "Ничего он не против. Опять же, все вырвано из контекста" - сокрушается Алферова.

Отметим, летом 2021 года Ирина Алферова провела в больнице с коронавирусом почти месяц. Актриса до последнего отказывалась вызывать "скорую". Ирина Ивановна надеялась, что у нее банальная простуда. Артистка занималась самолечение дома, но с каждым днем ей становилось хуже.

Врачи констатировали у звезды театра и кино довольно запущенное течение ковида. Медики не давали никаких прогнозов. Несколько недель бывшая жена Александра Абдулова находилась на кислородной поддержке, а потом еще долго восстанавливалась до полного выздоровления. В одной палате с Ириной Ивановной лечился и ее третий муж Сергей Мартынов.

Позже Борис Корчевников рассказал, как он и его мама фактически спасли жизни 70-летней актрисы и ее супруга. "Мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли. Это было в тот момент, когда Бероев сеял сомнения и говорил про сегрегацию", - поведал Борис.

Напомним, Егор Бероев сравнил вакцинацию с "сегрегацией евреев", появившись перед публикой с приколотой на лацкан пиджака желтой шестиконечной звездой, отсылающей к жертвам геноцида времен Второй мировой войны. Актер признался, что "не вакцинировался от коронавируса".