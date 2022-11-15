Киев лишил аккредитации CNN и SkyNews из-за Херсона
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Власти Украины лишили аккредитации журналистов нескольких украинских и зарубежных СМИ. Их «вина» - они посмели вести прямые трансляции из «освобожденного» Херсона. Где «освободители» и их встречающие предстают не в самом выгодном свете с оттенками гитлеровской Германии (кто-то выбрасывает руку в нацистском приветствии, кого-то привязывают к позорному столбу). Аккредитации лишились не менее шести журналистов. В их числе - сотрудники CNN и SkyNews. Ну а шестой президент Украины объявил, что украинские власти закрыли доступ журналистов в основанный Потемкиным город из-за необходимости его разминировать. А необходимость его разминировать была связана с визитом самого Зеленского в город на Днепре, где он со скорбным лицом заявил что «цена за Херсон была очень высока». А сам он какую цену готов платить?
Израильский посол на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровал. Посол написал на своей странице в Twitter что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между его страной и незалежной. А то, что в Израиле наконец-то заметили использование нацистской символики солдатами ВСУ — это никого в Земле обетованной не разочаровывает?
Американское издание Military Watch выделил три категории иностранных наемников в самостийной. Первая -это «активные сотрудники иностранных вооруженных сил и разведслужб». Они получают зарплату от правительств ряда западных стран. Их направили на Украину по спецзапросу - они не вступают в прямые боестолкновения с российскими войсками. Вторая категория - наемники из западных стран (больше всего из Польши) - эти не являются действующими военными стран НАТО. Большинство их них попали в незалежную через частные военные компании, имеющими «теневые связи с западными правительствами». Третья категория - частные лица, воюющие по «идеологическим причинам». Обычно это бывшие военные с боевым опытом, но есть и новички. Одно из самых известных иностранных подразделений ВСУ - Грузинский национальный легион, в который кроме жителей этой страны Закавказья входят и граждане западных стран. Но «идеология» не отменяет любви к деньгам.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что правящая партия «Слуга народа» предложила принять законопроект, нацеленный на уменьшение контроля за офшорными компаниями. Народные избранники «решили подыграть олигархам». Речь идет о проекте закона об изменениях в налоговом кодексе Украины по улучшения налогообложения контролируемых иностранных компаний.
По мнению Дубинского, соответствующий документ облегчит жизнь крупному бизнесу, который выводит прибыль в офшоры. Ну партии нынешнего лидера страны странно было бы забывать, кто вскормил и их светоч да и их самих.
По данным СК России, наши военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию РФ, следователям о многочисленных фактах издевательств. Один из экс-военнопленных сообщил, что украинцы связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая на протяжении всего этого времени. В ходе допроса они приставили пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. В какой-то момент его бросили на дно окопа и присыпали землей, и он пролежал в таком положении около 5 часов. Случаи, когда представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания, исчисляются уже не десятками - сотнями.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство Новой Зеландии расширяет поддержку незалежной, в частности, продляет программу подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими. Также выделят дополнительные деньги для закупки снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Своего решительного премьера поддержали главы МИД и минобороны. Программа военной подготовки военнослужащих ВСУ, начатая Минобороны Новой Зеландии 23 мая 2022-го, будет продлена до 31 июля 2023 го. С 30 ноября 186 офицеров новозеландских ВС начнут обучать украинских военных в Британии. Еще 12 сотрудников Минобороны смогут передавать ВСУ данные разведки, а 8 военнослужащих будут дислоцированы в одной из европейских стран. Новая Зеландия также внесет в целевой фонд НАТО еще 1,85 млн новозеландских долларов для закупки нелетального оружия и боеприпасов, зимнего обмундирования, пайков, машин скорой помощи и аптечек для Украины. Скорая помощь им пригодится более всего.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешний Президент Украины лишил граждан незалежной будущего, «вогнав страну в долговую кабалу». В своем телеграм-канале Володин написал: «Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот». И напомнил: «Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов». А им и не надо, плывут, как щепка по Днепру, навстречу черноморским штормам.
Александр Малькевич, зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ сообщил, что около двух десятков бойцов морского центра спецопераций ВСУ уничтожены при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. По его данным, была нивелирована диверсионная группа 73-го морского ЦСО ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. В ходе нанесения артудара российскими военными были подавлены украинские огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка под Николаевом. Да, диверсанта век недолог, и потому так сладок он.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с нескрываемой гордостью сообщил, что Евросоюз предоставил Киеву оружия уже более чем на 8 млрд евро. Об этом Жозеп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Боррель уточнил: «Страны Европейского союза предоставили Украине вооружений на €8 млрд. что составляет примерно 45% от помощи Соединенных Штатов». Ну то есть планка задана — надо стремиться перепрыгнуть?