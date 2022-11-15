«И глядят друг на друга – европейцы с пивком, наши с фляжкой»: как живут там, где российская глубинка граничит с НАТО

Путешествие журналистов "Комсомолки" по России продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. Предыдущие репортажи.

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О том, где мы сейчас - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

МУЖИКИ И НЕМАН

Если кто-то считает, что экспедиция «КП» засиделась в Калининграде, то таким умникам скажу откровенно. Не сдерживаясь. Прямо в лицо.

Вы правы.

Хотя жалко. Сколько еще не рассказано…

Вот стоим мы, к примеру, на набережной Советска (бывший Тильзит) - мужики в Немане рыбу ловят. На том берегу Евросоюз. Литовский берег. Ни военных, ни колючей проволоки. Как будто угодили в СССР. В Литве мужики глядят на поплавок. И наши глядят. Европейцы с пивком (знаю литовцев, в этом деле они - наши люди). И наши с фляжкой. А между ними - лишь Неман, руку протяни.

- И пожми, - сказал во мне пацифист. Осторожно оглядываюсь.

Ваня Макеев тут как тут. Бдит. Ворчит, что это иллюзия, что на нашем берегу живут нормальные люди, а на том - вымирающие. И то, что их домики с виду симпатичнее, тоже иллюзия. «Потому что главное, Ворсобин, не комфорт, не «потреб.....о» (во как!), а душа…»

Мужики в Немане рыбу ловят. На том берегу Евросоюз. Литовский берег. Фото: Иван МАКЕЕВ

ХРИСТИАНСКИЙ КОЛХОЗ

Нас словно кто-то вел за руку. Неожиданно попадаем в монастырь, где знакомимся с настоятельницей матушкой Елисаветой. Она поставила монастырь в чистом поле - сначала женский, потом мужской, потом православную деревню, потом целый, простите, христианский колхоз - с полями, теплицами, страусиной фермой. С самым высоким в Европе 25-метровым крестом.

Неожиданно путешественники попали в монастырь. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Как это может быть под силу одному человеку?» - думал я, разглядывая это православное хозяйство.

- У меня был сон, - рассказывает мне матушка. - Кто-то говорил: поднимись и иди к Богу. А я отказалась (голос срывается). Ответила: я не согласна.

Настоятельница прячет глаза. Слезы.

- На следующий день ко мне приходит человек с предложением купить здесь дачный домик. Я поняла - это был знак. Я отдала свой дом в Калининграде церкви и приехала. Пустыня, грязь, трава выше человеческого роста, дороги нет. Мы начали строить. Не знаю как. Знаю только, что все здесь построила Божья Матерь…

Матушка Елизавета Фото: Иван МАКЕЕВ

Рассказываю матушке Елисавете о нашей экспедиции. О цели понять народ…

Смотрит ласково. Мол, вот дитя неразумное.

- Любимый, - улыбается. - Пойми себя. И все станет понятно. Каждый человек - личность перед Богом. И каждый несет свой крест. Кто-то с ропотом, кто-то с благодарностью. Начни с себя!

- Но народ же существует… - говорю растерянно.

- А что такое народ? Если каждый из нас не изменится, не пройдет тот путь, который проходил Христос, все останется так же, как было и до Ноева потопа, и после, - мы всегда в состоянии войны друг с другом. Бежим огромной толпой в ад.

- Жалко людей…

- Жалко, - соглашается Елисавета. - До слез жалко.

Монастырский кот. Фото: Иван МАКЕЕВ

РЕЙТИНГ ДОБРОТЫ

Ну а когда в мрачном вымирающем городке Ясном за проделки Ивана нас задержали пограничники и мы так задружились, что они принялись ловить для нас автомобили своим полосатым жезлом, я понял - пора. Ехать дальше.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Душевный Калининград, как к нему ни придирайся, достоин «трех ангелов». Три из трех возможных.

(Мы решили вести глубоко субъективный «Рейтинг доброты» регионов, который, уверен, важнее всех KPI-показателей. Впереди наш ангельский тест Псковской и Новгородской областей.)

К перрону подошел поезд, эвакуирующий нас на Большую землю через Прибалтику.

И тут в экспедиции началась смута. Бунт на корабле!

К перрону подошел поезд, эвакуирующий нас на Большую землю через Прибалтику. Фото: Иван МАКЕЕВ

ГРАНИЦА

В описании мордобитий, катастроф и других развлечений человечества принято писать: «ничто не предвещало».

Напишу и я. Ничто.

Сонный вечер. Опломбированный вагон (касаться литовской земли НАТО пассажирам маршрута «из России - в Россию» категорически запрещено) катился себе по вражеской территории, пассажиров было мало. Нас развлекала блуждающая толпа из спецслужб.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сначала ворвались русские таможенники с требованием предъявить янтарь, потом с топотом прибежали пограничники. Поезд для порядка чуть сдвинулся с места, и в него ме-е-едленно заплыла литовская таможня, а через пару минут - зевающие погранцы… А так как Литва страна небольшая, то через пару часов опять случилась граница. И в твоем купе тебя досматривают две милые литовки, а потом роются в паспорте немилые литовцы. Поезд снова чуть сдвигался, и в него засыпаются белорусы...

Фото: Иван МАКЕЕВ

И среди этого тихого дурдома сонно ходил Ваня Макеев. Он давно перешел в «спящий режим» и поэтому рефлекторно снимал все подряд - кошек, девушек, проводниц, стоп-краны…

И вдруг говорит: напишу заметку в нашу трансляцию (там мы описываем свои приключения в режиме онлайн).

- Странно, - говорю, - ну ладно.

Кошка Леся вместе с семьёй переезжает в Санкт-Петербург. Беда в том что в Калининграде остался её друг - красноухая черепаха. Инга, хозяйка кошки, рассказала что они даже спали вместе. Из-за запрета литовцев на перевозку рептилий, её пришлось оставить Фото: Иван МАКЕЕВ

ВРАЖЕСКАЯ ПРОПАГАНДА

И тут выясняется, что на перроне какой-то станции литовцы для нас, пассажиров, повесили пропагандистский плакат: «Это происходит, потому что ты не веришь в это».

А Ваня в нашем блоге от имени святой инквизи… то есть экспедиции, пишет:

«В Литве на каждой станции висят русофобские плакаты с призывами «платить и каяться» за спецоперацию. И рядом предлагают «плюшку» - бесплатный вайфай. У меня прямо Нуланд с печеньками перед глазами. Типа откуда у нас, диких, вайфай?!»

Я с любопытством говорю: Вань, а это точно русофобия или просто пропаганда?

Зря спросил…

Каждый раз убеждаюсь - нельзя говорить с родными и друзьями о политике.

Минут через двадцать на словах «Оправдывать этих гадов может только враг!» Иван затих. И уснул.

Я поставил в трансляцию сообщение:

«Проезжаем Литву, на станциях агитация на русском языке. Подход западной пропаганды тонкий. Нашим бы научиться. Чтоб не в лоб. Чтоб подумать. Директор ВЦИОМа Федоров как-то сказал мне: «А вы разве видите в России госпропаганду? Ее нет. Вот что удивительно!»

Забрался на свою полку. И, уставившись в окно, стал ждать Россию. Ее Дно.

Дно - городок в Псковской области, где, если верить исследованиям, живут самые крутые матерщинники на Руси…

Там мы с Ваней и поговорим.

Продолжение читайте в следующих номерах «КП» и на сайте KP.RU.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог корреспонденты KP.RU прокладывают новый путь к русскому сердцу (подробнее)

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