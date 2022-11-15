Дмитрий Харатьян пожаловался на тяжелую жизнь дочери в Швеции

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Харатьян известен своей патриотичной позицией. 62-летний актер полностью поддерживает нынешний политический курс России. Более того, актер не раз приезжал на Донбасс, где выступал с концертами, привозил гуманитарную помощь, посещал больницы. В очень личном интервью Борису Корчевникову актер заявил, что все члены его семьи придерживаются одинаковых взглядов, потому разногласий у них нет, несмотря на то что, например, старшая дочь звезды живет в Европе.

Дмитрий Харатьян откровенно рассказал Борису Корчевникову о судьбе своих детей. Так, актер признался, что его дочери Александре тяжело жить в Швеции.

"Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией - у нее моя. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза", - объяснил Харатьян в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

На вопрос Корчевникова, почему же наследница не возвращается в Россию, Дмитрий ответил: "Она взрослый человек, ей 38 лет. Она сама принимает решения. Вышла замуж и уже развелась".

Что касается сына, то артист напомнил, что 24-летний Иван получал образование на Мальте. "Учился в русской школе, по русской программе. Почему там? Там два было момента. Первый - это язык - английский. Второе - мы хотели самостоятельности. Он был домашний ребенок. Немножко рассеянный, расхлябанный. А там почти интернат", - поведал Харатьян.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Иван прекрасно владеет английским языком, вернулся в Россию. Отучившись во ВГИКе, он стал режиссером.