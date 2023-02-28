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28 февраля 2023 8:00

В России разработали вакцину от пыльцы березы: она не только лечит, но и предупреждает аллергию

Иммунолог Шиловский: Три дозы вакцины помогут защититься от аллергии на пыльцу березы
Анна КУКАРЦЕВА
Три дозы вакцины помогут защититься от аллергии на пыльцу березы

Три дозы вакцины помогут защититься от аллергии на пыльцу березы

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пандемия ковида «подарила» ученым всего мира не только уникальную возможность познакомиться с рождением и стремительным распространением нового вируса, но и научиться быстро разрабатывать средства борьбы с ним. Пандемия полыхнула в начале 2020, уже в июле была разработана китайская вакцина, а в августе — наш Спутник V.

Параллельно велись глубокие исследования природы вируса, методы борьбы с ним. В частности в Федеральном медико-биологическом агентстве России разрабатывали препарат «МИР 19» на основе малых интерферирующих РНК, которые блокировали определенные гены коронавируса и не давали ему распространятся в организме. Клинические испытания также доказали, что препарат серьезно уменьшает поражения легких.

«На данный момент препарат прошел регистрацию и уже применяется в медицинских учреждениях», - рассказал KP.RU заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, иммунолог Игорь Шиловский.

И сейчас на основе этой разработки ученые ФМБА тестируют новый препарат от РС-вируса (один из главных виновником сезонного подъема ОРВИ, как правило, стоит на первом или втором месте среди всех циркулирующих вирусов). Также идут разработки препаратов от астмы и ринита.

А еще нас ждут светлые времена: скоро аллергики получат облегчение! По крайне мере от самого злостного аллергена — пыльцы березы:

- Сейчас мы разрабатываем гипоаллергенные вакцины, вакцины нового поколения, которые можно применять не только для терапии, но и для профилактики аллергии, - рассказал Игорь Шиловский. - Классические вакцины от аллергии основаны на экстрактах аллергенов, то есть содержат активный элемент. Это лечение называется АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия), когда вводятся небольшие дозы аллергена, тем самым приучая организм вырабатывать толерантность или нечувствительность к аллергенам, скажем, перед сезоном цветения березы. Как правило, требуется от 20 до 30 доз для достижения хорошего результата.

Такие вакцины запрещено использовать для профилактики, а также их нельзя вводить добровольцам, потому что они реально могут получить аллергию. В гипоаллергенных вакцинах содержится искусственный аллерген: опасность спровоцировать реальную аллергию снижена до нуля, но при этом генный состав позволяет сохранить терапевтический потенциал. Поэтому такие вакцины можно использовать не только для терапии, но и профилактики. У нас создана платформа для разработки и изучения вакцин нового поколения совместно в Венским медуниверситетом, профессором Рудольфом Валенте.

Первой была создана вакцина от аллергии на пыльцу березы — это самый распространенный аллерген в нашей стране. Тем более, что структура этого аллергена очень похожа на другие аллергены — яблока, персика, сои и арахиса. Если у человека есть аллергия на березу, с высокой долей вероятности разовьется пищевая перекрестная аллергия на яблоки и персики. Мы исключили токсичные свойства березового аллергена, получив гипоаллергенную вакцину от аллергии на пыльцу березы. На безопасность и эффективность вакцина уже проверена, то есть она реально защищает от аллергии и не вызывает негативных реакций. Наши исследования показали, что достаточно 3-5 доз вакцины от аллергии на пыльцу березы, чтобы выработать стойкую реакцию организма на аллерген.

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