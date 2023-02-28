Врачи в Европе отказались от больного раком Валентина Юдашкина

Дочь именитого кутюрье Галина Юдашкина раскрыла подробности тяжелой болезни отца Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валентин Юдашкин много лет борется с тяжелым недугом. Именитому кутюрье диагностировали онкологию в 2016 году. С тех пор мэтр перенес несколько операций. На днях единственная дочь Валентина Абрамовича впервые за долгое время прокомментировала состояние своего именитого отца.

Дочь Валентина Юдашкина сообщила, что сейчас ее отцу гораздо лучше. Однако Галина отметила, что радоваться пока рано.

"Ситуация сдвинулась в сторону улучшения. Врачи тоже дают позитивные прогнозы. Мы боремся и никогда не останавливаемся. Болезнь никак не помешала, она только укрепила нашу семью. Мы его все время пихаем. Просто знаю папу - ему куда-то лень идти, не хочется, устал. А тут мы не даем ему спуска. Расслабиться не даем", - поведала звездная наследница блогеру Мадонне Мур.

По ее словам, большую роль сыграли российские врачи. Валентин Абрамович о страшном диагнозе - раке почки - узнал девять лет назад. Вскоре метастазы пошли по всему организму и достигли мозга.

Тогда семья хотела отправить Юдашкина лечиться за границу. Но ни одна из зарубежных клиник не взялась за тяжелый случай.

"Мы отправляли папины документы за рубеж, но никто не взялся. Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники. Препараты, которые он сейчас использует, российского производства. Они улучшили его состояние..." - поделилась Юдашкина.

Отметим, маэстро о своей болезни честно рассказал в 2021 году назад. Он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении рака. "В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни мэтр.