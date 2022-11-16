Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 ноября 2022 года: Мощный ракетный удар и отключения электричества

Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и часть Николаевской. Фото: REUTERS

Один из самых мощных ударов за спецоперацию

Вечером 15 ноября из разных городов Украины начали поступать сообщения об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Были затронуты практически все крупные города — от Киева до Харькова, от Одессы до Днепра. Повсюду начались веерные отключения электричества.

Этот удар уже называют одним из самых мощных с начала спецоперации. При этом, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что удары по критической инфраструктуре не связаны ни с какими «внешними» поводами - внешнеполитическими заявлениями украинского руководства, например. "Есть определенный алгоритм действий Минобороны. Он с таким учетом чтобы выведение энергетической структуры не приводило к неуправляемым отключениям", - пояснил он.

На Украине веерные отключения электричества

Утром 15 ноября стало известно, что «отключен» юг незалежной, а вечером прокатилось по всей стране. Мэр Киева Кличко заявил: «Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице». По его словам, это нужно, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Власти Львова, Харькова и Житомира сообщили о проблемах с электроэнергией из-за обстрелов критический объектов инфраструктуры. Мэр Львова написал, что без света осталась часть города, а глава Житомира сообщил, что в результате двух ударов по энергоструктуре город остался без электроэнергии полностью. Об аварийных отключениях энергии написал главы областных военных администрации Сумской и Киевской областей. Без света остались также часть Одессы, Луцка, Ровно, Днепра. Всего 11 регионов. Тут генераторов от Польши с Францией не хватит...

Белоруссия усиливает границу на юге

Иван Кубраков, глава белорусского МВД, сообщил, что меры безопасности усилены в 14 районах республики вблизи границы с незалежной. В эфире канала «Беларусь-1» министр сообщил, что усиление произошло как в территориальных ОВД, так и в целом на территории почти полутора десятков районов Брестской и Гомельской областей. Туда направлены дополнительные спецподразделения и наряды милиции особого назначения.

До того глава департамента военного сотрудничества Минобороны Белоруссии, полковник Валерий Ревенко, заявил, что республика оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для нейтрализации вооруженного конфликта. Да, с такими темпераментными южными соседями и врагов не надо.

В незалежной стремятся открыть еще два порта

В видеопослании на саммите G20 в Бали шестой президент самостийной предложил расширить действие «зерновой сделки» на порты Николаевской области. По мнению Зеленского, нужно срочно расширить экспортную зерновую инициативу на другие порты Украины. А именно, на порты «Николаев» и «Ольвия» Николаевской области. Также лидер незалежной выступил за бессрочное продление «зерновой сделки», сообщив, что его страна в рамках договора морскими путями экспортировала более 10 млн тонн продовольствия и может увеличить экспорт еще на 1 млн тонн ежемесячно. Когда так широко шагаешь, важно штанишки не порвать.

Обесточено южное правобережье Днепра

Глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и часть Николаевской. Вот что написал Кудрицкий в соцсетях: «Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная - все сокрушено». На запрос на необходимое для восстановление оборудование откликнулись Польша и Франция. Но, кажется, они поторопились.

Испания просит мира на Украине у Китая

Изабель Родригес, официальный представитель правительства Испании, заявила: «Премьер-министр Санчес призвал лидера Китая использовать свое влияние в качестве стабилизирующей силы вокруг конфликта на Украине». По словам представителя испанского кабмина, Санчес попросил Си Цзиньпина воспользоваться своим политическим влиянием, чтобы «оказать давление» на президента России для скорейшего завершения конфликта на Украине. Сообщившее об этом агенство Reuters не уточняет, что именно ответил лидер КНР на просьбу своего испанского коллеги. При том ранее глава Китая уже называл условия, которые необходимо выполнить международному сообществу для урегулирования конфликта на Украине. Например, отказаться от санкций.

В Запорожье взяли диверсантов

В Бердянске оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке сотрудников других силовых структур задержали двух местных жителей по подозрению в подготовке диверсии. В их квартире правоохранители изъяли полтора килограмма пластида, гранату Ф-1, запал и два электродетонатора. А также цифровое оборудование с данными, подтверждающими причастность фигурантов к диверсионной деятельности. Оба они служили в запрещенных в РФ организациях. Остап Бендер в таких случаях интересовался: «В каком полку служили?!»

Основатель Pink Floyd назвал виновных в украинском кризисе

Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd заявил в интервью для YouTube-канала Bad Faith:" Власти США несут всю ответственность за провоцирование украинского конфликта". Рок-музыкант заявил: «Очевидно, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок на Украину. Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году, и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины и, как мы знаем, финансируемого США». Уотерс помогает, что все это помогло Штатам заработать на продаже оружия, обогатив крупных предпринимателей. Зрит в корень, патриарх рока.