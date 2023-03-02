Солдат ВСУ на передовой фронта в ДНР. Фото: REUTERS

Ваши склады горят, как закаты над Днепром

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала свыше 150 украинских военнослужащих, четыре бронемашины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. «Западной» группировкой войск на Купянском направлении уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Общие потери противника за сутки - рота, три пикапа, гаубица Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 190 «воинов света», две бронемашины, 16 автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30. В районе Очеретино сожжен склад боеприпасов 110-й мехбригады, а в Новоселовке разбита база хранения топлива 36-й бригады морпехов ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесола такие потери ВСУ: 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, 12 автомобилей, две САУ «Акация» и склад боеприпасов 123-й бригады теробороны в районе Александровки. Складируйте свои мечты.

Над всей незалежной небезоблачное небо

Администрация Киевской области сообщила, что в небе над регионом зафиксированы воздушные объекты, и сработали системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога в украинской столице 1 марта прозвучала в 12:32 по московскому времени, а в области тревога была объявлена в 12:33 по московскому времени. Тремя часами ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сообщалось об атаке на объекты военной инфраструктуры.

Будапешт возмущает расизм Киева

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, на 52-й сессии Совета ООН по правам человека намерен заявить о том, что власти незалежной все минувшие годы регулярно нарушают права этнических венгров в Закарпатской области. Сийярто так и заявил: «К сожалению, права венгров в Закарпатье постоянно нарушаются и отнимаются украинским государством в течение многих лет». Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что киевские власти пытаются лишить этнических венгров права разговаривать и вести обучение детей на родном языке. Украинские чиновники обещают по 1 тысяче евро в год тем родителям, которые пошлют своих детей на курсы украинского языка. Сийярто назвал это «вопиющим шагом к уничтожению венгерского меньшинства» и подчеркнул, что это неприемлемо и недопустимо для страны, которая стремится в Евросоюз. Что украинские чиновники обещали родителям детей на Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине, можно ежедневно наблюдать в военных сводках.

Герцогство усилит восточный фланг НАТО

Ксавьер Беттель, премьер-министр Люксембурга, сообщил, что его страна направит 25 солдат в Румынию, на границу с Молдавией. И это станет самым большим контингентом люксембургской армии за пределами страны. На встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Беттель заявил: «Конфликт на Украине касается всех нас, и солидарность чрезвычайно важна». Ну, с такой солидарностью за юго-восточный фланг НАТО в Брюсселе могут быть полностью спокойны.

Почему турки не поддерживают антироссийские санкции

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, заявил, что Анкара не поддерживает вводимые в отношении государств в одностороннем порядке без поддержки ООН санкции. И не поддается внешнему давлению в этом вопросе. Чавушоглу подчеркнул: «Это касается не только России. Мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран». Эти заявления прозвучали на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой на полях совещания глав дипломатических ведомств G20. Где-то стошнило Блинкена.

СБУ давили сторонников России 9 лет

Александр Малькевич, внештатный советник главы Херсонской области и член Общественной палаты РФ, сообщил, что Служба безопасности Украины давила на симпатизирующих России граждан еще с 2014 года. Гранаты и оружие сотрудники СБУ подкидывали пророссийским активистам в Херсонской области. После чего заводились уголовные дела. «Почему именно оружие, а не наркотики? Чтобы создавать образ пророссийских активистов как экстремистов, заговорщиков и убийц», - сказал Малькевич.

По его мнению, сейчас власти той части Херсонской области, что временно находится под контролем ВСУ, начнут спекулировать на этих делах, преподнося истории о том, что якобы пророссийские активисты давным-давно готовились воевать против киевского режима. Почему это нисколько не удивляет?

Почему украинские офицеры прячутся за спинами своих солдат?

Дмитрий Шитра, командир отделения Нацгвардии Украины, сообщил, что украинские офицеры, в основном, находятся в тылу, бросая на передовую солдат. Он сообщил: «У нас не хватает офицеров. Они сидят в тылу. Поставили сержанта, ты старший группы, все - вперед. Такого скотства я еще нигде не видел, чтобы так к своим подчиненным относились». По его словам, многие из рядовых не хотят воевать: «Но у нас пишешь отказ, сразу тюрьма от 5 до 10 лет. Ребята стараются как-то обходить. У нас были товарищи, которые написали и уехали, дальнейшую их судьбу мы не знаем». Ну какая судьба – их дом тюрьма…

Что тащат в Одессу по «зерновому коридору»?

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва обеспокоена возможностью доставки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска. Захарова заявила: «Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим нагнетает напряженность. Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в «зерновой сделке». Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?». Ну конечно, используются – разве кто-то в этом сомневался?

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россию атакуют беспилотники (подробнее)