Яна Поплавская влезла в перепалку с Иваном Ургантом: "Ужасно стыдно!" Фото: СОЦСЕТИ

Яна Поплавская вмешалась в скандальную перепалку Ивана Урганта с Вячеславом Манучаровым. Последний давно точит зуб на коллегу. Патриотичный Манучаров считает, что Урганту не место на российском телевидении. Однако Иван не стал терпеть нападки и колко ответил коллеге.

Вячеслав Манучаров сейчас часто критикует Ивана Урганта. Однако последний в долгу не остается. На днях он высмеял Манучарова и его шоу: "В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи»".

Ургант съязвил, что его новая программа будет представлять собой "честный разговор с максимально искренним человеком". "Требование к приглашенным остается прежним - у гостя должен быть рот. На всякий случай сообщаю, что выбор гостей, вопросов и образа ведущего полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова»", - добавил 44-летний шоумен.

Увидев данное заявление, Манучаров не на шутку обиделся. "Дорогой Иван Андреевич, я всегда стараюсь отвечать зрителям своей программы на комментарии... С недавних пор вы тоже входите в их число. Благо, теперь свободного времени у вас много и можно потратить его с пользой для интеллектуально-нравственного развития. Этим своим комментарием с очевидной претензией на остроумие вы вновь продемонстрировали ваши натянутые отношения с чувством юмора. А это, Иван, первый признак интеллекта", - отметил Вячеслав.

После чего он заявил: "С таким пассажами вы имеете все шансы отправиться в Израиль в пешее эротическое путешествие лет на 40".

Публичная перепалка шоуменов задела и Яну Поплавскую, которую Ургант не так давно высмеивал. Актриса, как известно, призвала не возвращать Урганта в эфир. "Иван решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет. А шутка по поводу «Эмпатии Ванюччи». Ну Ваня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать", - написала актриса.

К слову, сейчас на телевидении Ургант не появляется. Шоумен теперь зарабатывает исключительно на корпоративах.

Ранее друг артиста Гарик Мартиросян заявил о беспрецедентном давлении на Ивана. Он сообщил, что публика призывает Урганта открыто высказать свою гражданскую позицию. По его словам, народ имеет полное право интересоваться точкой зрения известных людей на происходящее в стране и мире и задавать им соответствующие вопросы. Вот только, как подчеркнул Гарик, знаменитости не обязаны отвечать, если не считают это нужным. "Можно требовать просить высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности", - сказал Мартиросян. Он убежден, что желание отвечать или нет зависит от множества факторов. Если Ургант говорить по-прежнему не хочет, постоянно приставать к нему с этим вопросом не стоит, считает знаменитость.