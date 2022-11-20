Раненый десантник без ноги встал, услышав песни Вики Цыгановой

Вика Цыганова Фото: СОЦСЕТИ

Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом еще восемь лет назад открыто поддержали народ Донбасса. Они помогали нуждающимся, собирали гуманитарную помощь, неоднократно посещали ЛНР и ДНР. Сейчас супруги ездят по фронтам и военным госпиталям. Раненые военные тепло принимают звезду. А некоторых творчество настолько захватывает, что эффект просто поражает воображение.

"Раненый десантник без ноги, на коляске. Он встал, понимаешь, он просто встал. А другой вот из подразделения, которое Вадим мой сейчас окормляет, которым он помогает, он сидел на первом ряду, это в Химках был в госпитале концерт. Я ему пела, прямо в глаза смотрю, а он говорит: произошло чудо, у меня нога перестала болеть, сейчас поставлю протез, пойду воевать", - поделилась Вика Цыганова в программе "Новые русские сенсации" на НТВ.

Такому повороту не удивляются и врачи. Ведь искреннее творчество может порождать глубокие эмоциональные переживания. А настоящие чувства - заглушать даже сильную боль. "Доктор стоит рядом, начальник, он говорит: такое бывает, когда эмоции, они вышибают боль", - уточнила звезда.

Она рассказала, как раненые солдаты на колясках везли ей лилии. "Они говорят: это от всех от нас. Я потом в машине села, плакала так, как-то меня тоже накрыло. Я же живой человек", - признается знаменитость.

Напомним, Вика Цыганова больше 30 лет замужем за поэтом, продюсером Вадимом Цыгановым. Пара живет в своем доме в Подмосковье. Как говорит Вика, супруг для нее - это и брат, и отец, и ребенок, и муж, и друг. Он был рядом, когда Цыганова попала в страшную аварию, после которой стало ясно, что никогда не сможет родить ребенка. По словам певицы, она нашла формулу счастливой семейной жизни. "Я долго шла к этому человеку - конечно же, это судьба. Мы родственные души, которые нашли друг друга. До сих пор я влюблена в мужа. Если бы я умела писать стихи, я бы писала их Вадиму", - признавалась она.