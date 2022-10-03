Вика Цыганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вика Цыганова в последнее время стала активно высказываться в адрес коллег-артистов. Не так давно певица плюнула в уехавшую из страны Аллу Пугачеву. По мнению Цыгановой, исполнительница хита "Миллион алых роз" относится к россиянам как к "плебеям с низким интеллектом". Ранее она напала на Филиппа Киркорова после его скандальных плясок на кресте. Доставалось от вокалистки и Елене Ваенге, которая предстала в образе монаха с бородой. А на днях Вика жестко раскритиковала поведение Пелагеи.

Вика Цыганова заявила, что ей стыдно за Пелагею, сидящую в жюри КВН. Певица набросилась на коллегу по сцене из-за "попустительства пошлости", которую демонстрировали на сцене участники очередной игры КВН.

Цыганова совсем не стеснялась резких фраз. "Доколе это глумление будет продолжаться?.. Вы показываете такую порнографию, такое глумление и бездарность. Кто за это будет отвечать? Очень стыдно за Пелагею, которую родители воспитывали петь народные песни. Она сидит и смотрит, как какая-то бездарная группа преподносит сказку «Золушка». Я думаю, ты бы дочери своей такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости", - гневалась набожная артистка.

Она добавила, что новомодные развлекательные программы не нужны, потому что в них нет юмора, а одна лишь "пошлятина". Певица сравнила шутки участников КВН с фильмами для взрослых. "Не ходите туда на суд нечестивых. Я думаю, тебя не так мать воспитывала. Какой-то разврат…" - заключила 58-летняя женщина.

Отметим, номер с Золушкой представила команда "Зеленый чемодан" из Кузбасса. Героиня миниатюры пропела песню, в которой рассказала, что боится мачеху. Также героиня заверила, что не страшится исполнять супружеский долг при свете. Далее на сцене появилась мачеха, роль которой исполнял мужчина. Актер поднял юбку и продемонстрировал семейные трусы в цветочек.

По ходу действия Золушка надела пепельницу вместо хрустальной туфельки и затем предложила ее принцу. Последний заявил, что девушка так страшна, что ему придется принять на грудь, чтобы захотеть на ней жениться. Во время регистрации брака появилась толпа бывших женихов Золушки, среди которых оказались матрос, мушкетер, боец ВДВ.