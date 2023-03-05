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Звезды5 марта 2023 18:30

Показавший шиш премии «МУЗ-ТВ» Дмитрий Нагиев выпускает эротическую премьеру. Он сыграл офицера спецслужб

Появились фото провокационной мелодрамы «Эскортница»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Скоро на большие экраны выходит эротическая мелодрама «Эскортница».

Скоро на большие экраны выходит эротическая мелодрама «Эскортница».

Фото: кадр из фильма.

Запрос на софт-порно среди зрителей российских сериалов как ни странно не падает. Сериалы «Содержанки», «Клиника счастья», «Секс. До и после» и другие попытки осмыслить половые отношения на экране все еще вызывают интерес у зрителя.

Вот и Дмитрий Нагиев решил попытать удачи в подобной путине. Ушедший из шоу «Голос» телеведущий, который дал отказ премии «МУЗ-ТВ» и пообещал «позже» наградить каких-то там «действительно лучших» музыкантов, не прекращает сниматься в кино. И совсем скоро на большие экраны выходит снятая в прошлом году эротическая мелодрама «Эскортница». По опубликованным кадрам проекта можно оценить, насколько он провокационный.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

Вместе с Нагиевым главную роль в картине сыграла Анна Старшенбаум. На фото видно, что для образа артистка значительно похудела — а еще сделала пластику лица.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

По сюжету Старшенбаум сыграла девушку Кристину, которая ведет двойную жизнь: днем организовывает выставки современного искусства, по ночам — досуг для влиятельных мужчин. В том числе и на фешенебельных курортах в ОАЭ .

Кстати, в основе сценария — громкий скандал 2021 года, когда в сеть попали снимки пляшущих обнаженных путан на балконе одного из небоскребов. Девушки были задержаны полицией и чуть не попали в тюрьму за непристойное поведение в как будто консервативном государстве.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

Офицера российских спецслужб, который «курирует» бизнес и тоже не прочь побаловаться с красивыми девчонками (в том числе и Кристиной), сыграл Дмитрий Нагиев.

Фото: кадр из фильма.

Фото: кадр из фильма.

В прокат картина выходит 8 марта — лучший день для подарков милым дамам (эскортницам в том числе).

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Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИДмитрий Нагиев: досье KP.RU