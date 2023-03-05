Показавший шиш премии «МУЗ-ТВ» Дмитрий Нагиев выпускает эротическую премьеру. Он сыграл офицера спецслужб

Скоро на большие экраны выходит эротическая мелодрама «Эскортница». Фото: кадр из фильма.

Запрос на софт-порно среди зрителей российских сериалов как ни странно не падает. Сериалы «Содержанки», «Клиника счастья», «Секс. До и после» и другие попытки осмыслить половые отношения на экране все еще вызывают интерес у зрителя.

Вот и Дмитрий Нагиев решил попытать удачи в подобной путине. Ушедший из шоу «Голос» телеведущий, который дал отказ премии «МУЗ-ТВ» и пообещал «позже» наградить каких-то там «действительно лучших» музыкантов, не прекращает сниматься в кино. И совсем скоро на большие экраны выходит снятая в прошлом году эротическая мелодрама «Эскортница». По опубликованным кадрам проекта можно оценить, насколько он провокационный.

Фото: кадр из фильма.

Вместе с Нагиевым главную роль в картине сыграла Анна Старшенбаум. На фото видно, что для образа артистка значительно похудела — а еще сделала пластику лица.

Фото: кадр из фильма.

По сюжету Старшенбаум сыграла девушку Кристину, которая ведет двойную жизнь: днем организовывает выставки современного искусства, по ночам — досуг для влиятельных мужчин. В том числе и на фешенебельных курортах в ОАЭ .

Кстати, в основе сценария — громкий скандал 2021 года, когда в сеть попали снимки пляшущих обнаженных путан на балконе одного из небоскребов. Девушки были задержаны полицией и чуть не попали в тюрьму за непристойное поведение в как будто консервативном государстве.

Фото: кадр из фильма.

Офицера российских спецслужб, который «курирует» бизнес и тоже не прочь побаловаться с красивыми девчонками (в том числе и Кристиной), сыграл Дмитрий Нагиев.

Фото: кадр из фильма.

В прокат картина выходит 8 марта — лучший день для подарков милым дамам (эскортницам в том числе).

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