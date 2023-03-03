Последние новости о Романе Костомарове на 3 марта 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

После длительной паузы появились новости о состоянии Романа Костомарова. И, к счастью, положительные. Напомним, что последние два месяца звезда борется за жизнь в реанимации. Фигурист перенес несколько операций по ампутации, после двух инсультов ему делали процедуру плазмафереза - очистки крови. Сейчас спортсмен находится в искусственной коме, из которой его периодически выводят и погружают вновь.

Последние новости о Романе Костомарове на 3 марта 2023 года

Появились последние новости о Романе Костомарове. Стало известно об улучшении состояния фигуриста. Он постепенно приходит в себя, есть некоторая положительная динамика, пишут "Известия".

В настоящее время Костомаров продолжает отчаянную борьбу за жизнь под наблюдением врачей в московской "Коммунарке". Если бы не инсульты, после которых возникли другие побочные эффекты, фигуристу могло бы стать лучше гораздо раньше.

О причинах инсульта врач-невролог Владимир Белаш говорил так: "Закупорку сосудов в головном мозге мог спровоцировать именно сепсис, который является воспалением и тяжелой реакцией на инфекционные процессы. Он сопровождается целым рядом синдромов, в том числе повышенной свертываемостью крови. За счет этого образуются тромбы, они могут закупоривать разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы, которые и приводят к инсульту".

В свою очередь, терапевт-иммунолог Ирина Ярцева назвала случай Романа уникальным. "У здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, они очень выносливые, говорит - все, больше не могу", - отмечала медик.

Оксана Домнина не отходит от постели мужа

Среди других важных новостей о Костомарове, не касающихся здоровья фигуриста, всеобъемлющая поддержка супруги. Недавно стало известно, что рядом с Романом почти все время находится супруга Оксана Домнина. Она держится очень мужественно.

Близкие фигуриста стараются не распространяться о его состоянии. "С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся сообщениями, созваниваемся. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ею, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой", - рассказал Илья Авербух. 49-летний фигурист переживает за друга и надеется на лучшее.