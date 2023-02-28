Илья Авербух сделал тяжелое заявление о Романе Костомарове

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи стараются приводить его в сознание. Но потом снова погружают в кому, так как фигурист после ампутаций и инсультов пока очень слаб. Меж тем друг спортсмена Илья Авербух рассказал о том, как повлияла болезнь Романа на него и супругу Олимпийского чемпиона Оксану Домнину.

Илья Авербух сообщил, что ему неимоверно тяжело из-за Романа Костомарова, который по-прежнему находится между жизнью и смертью. "Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи... Мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная", - не скрывает эмоций муж Лизы Арзамасовой.

По его словам, он каждый день звонит Оксане Домниной, чтобы из первых уст получать информацию о Костомарове. "Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ею, ее любовью. Каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой", - цитирует хореографа "Спорт-Экспресс".

Режиссер-постановщик в поддержку друга организовал тур шоу "Ледниковый период". "Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает чувство безусловного единения! Отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он - неотъемлемая часть нашей ледовой семьи!" - отметил Авербух.

Он подчеркнул, что не занимается сбором средств для Романа. "Только слова поддержки и аплодисменты - все, что мы собираем для Ромы... Очень много писем пришло в его поддержку. Мы не просим помощи, а просто распоряжаемся своей выручкой, часть из которой отправим на финансовую помощь, конечно. Разумеется, если человек купил билет, часть средств мы направим на помощь Роме и его семье", - уточнил Илья.

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