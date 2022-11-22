«Тут наклонись - рубль найдешь». О чем тихонько шепчут автостоперам переехавшие в Россию

Журналисты "Комсомолки" Владимир Ворсобин и Иван Макеев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. Предыдущие репортажи

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О том, где мы сейчас - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

«РУССКИЕ НЕ ЦЕНЯТ ЧТО ИМЕЮТ»

Грузовичок «Ивеко» притормозил и пустил нас, детей болот, мокрых и одичавших, на борт.

Владимир Ворсобин вышагивает вдоль дороги, поджидая попутку со сговорчивым водителем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Белорус Максим решил заехать к другу на дачу, выпить рюмку чая, чем спас экспедицию «КП» от пятичасового марша по ночному лесу.

- Тут места сырые, - сочувствовал Максим. - Ничего не растет. Зато в Беларуси…

Вот это «зато в Беларуси» Максим повторял так часто, и с такой мечтательной улыбкой, что я ему завидовал – как, наверное, хорошо скучать по Родине, имея возможность в любой момент вернуться.

- Еще пять лет поработаю тут, и домой! – обещает водитель.

У белоруса на родине сестра. У них общий бизнес по выращиванию саженцев - от цветов, до хвойных деревьев. Там, где солнце, они растут, а тут – где его нет, продают оптовикам.

- В Беларуси лучше, - доказывал Максим. - У нас там этот… Как его... Ну!

Белорус выразительно смотрел на меня, мол, вот как объяснить?

- Это называется «порядок», - киваю. - Русские обычно называют это: «Там, у Батьки, прикинь, вдоль дорог все чисто и культурно».

- Вот! – говорит. - Правильно. А тут… (покачал головой, когда его «Ивеко» опять погрузилась в сочную жирную яму). У нас некоторые сидят на диванах и ворчат – власть не та. Плачут – бизнес нельзя открыть, – раздраженно машет он рукой. - А нам, работягам на всю эту протестную ерунду нет времени. Мой друг открыл частную стоматологию. И у него все отлично. Говорит – да, надо обежать инстанции, обить пороги. Зато без взяток! Неужели сложно побегать?

Максим уверен, что жить в родной Беларуси всё же лучше, а вот зарабатывать приходится в соседней России. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если все так у вас хорошо, – удивляюсь, - то чего белорусы едут в Россию, а не наоборот?

- Зарплата тут выше, – объясняет. - Жить у нас лучше, а зарабатывать здесь. Русские тоже не ценят, что имеют. Как наши – ноют… Хотя в России наклонись - обязательно рубль найдешь. Страна гигантская, волшебная, столько перспектив! (стукнул по рулю Максим) Работы сколько - рук не хватает. Здесь человек захочет - обязательно заработает. И много! Как раз с этим в Беларуси беда – там за каждую копеечку нужно вкалывать…

КРАБ С МАСЛОМ

Белорус высадил экспедицию «КП» на развилке дорог. В полной тьме нас подхватил возвращающийся со строительства стадиона Тосно экскаваторщик Владимир на «Рено» (Володя, дорогой – как ты нас вообще увидел?! Спасибо!).

Экскаваторщик Владимир довез путешественников до Тихвина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тихвин встретил нас по-ленинградски. С неба ссыпалось что-то гадкое.

Ваня Макеев сегодня загадочен. Сказал, что во Владивостоке он съест краба. Что ему непременно нужен краб.

Сообщив это, Ваня пошел в церковь. Вернулся. Молчит. Смотрит.

- Краба нужно есть со сливочном маслом, – говорит. - Вот как приедем во Владивосток, возьму краба...

Теперь я с Ваней осторожен. Что-то у Вани на уме.

Пара юных тихвинцев топают по своим делам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Успенский мужской монастырь - главная достопримечательность города Тихвин. Фото: Иван МАКЕЕВ

На окраине аномального Тихвина, который, выпроводив экспедицию, облегченно исчез в тумане и дожде, Макеев вышел на дорогу. Прищурился.

И поймал «Ягуар». Спортивный двухдверный «кар», почти болид.

В таком состоянии Макеев мог бы поймать и самолет. И русскую тройку лошадей. С Божьей то помощью.

Ваня сурово усаживается. Я за ним.

- Неправильно вы машины ловите, - строго сказал нам Олег.

- От чего же? – аккуратно отвечаю. Прекрасно осознавая, что Олег – существо в такой ситуации явно не случайное.

- Думаю, у браконьеров лучше краба брать, – веско произнес сзади Ваня.

В предвкушении, располагаюсь поудобнее…

- Непрофессионально ловите, - продолжил мысль Олег. - Стоите на остановках, а они отвлекают внимание водителей. И вообще… Ни в коем случае не продолжайте путь! – скомандовал вдруг водитель. - Не доедите вы до Владивостока. Себя только погубите!

- Почему? – полюбопытствовал я…

ИСПОВЕДЬ СТАРОГО АВТОСТОПЩИКА

- Поверьте мне как старому автостопщику, – начал свой рассказ Олег. - Где я только не был. Из Сибири в Москву добирался без рубля в кармане. Ездил однажды автостопом из Питера в Москву. В феврале. Это был кошмар. Стою по щиколотку в снежной каше. Замерз. Сдался. Сел на электричку, вышел на станции Вышний Волочек, стал снова ловить машину. Темно. Минус 15. Коченею. Стучусь в избы. У меня было трое штанов, они обледенели. Просто кусок льда!

Олег смотрит на нас. Молчим.

- Сумасшедшие! – вздохнул Олег.

И вдруг.

- Как же я завидую вам, черти! – простонал он. - Вы сейчас на адреналине, класс! Я же помню это чувство, когда зажигается сигнал поворотника. Ты поймал его! Поймал! Однажды, с новгородской объездной меня подобрал русский из Эстонии. Я помню этот момент «автостоперского» счастья - у него в машине стояла кофеварка! И столько в этом было человеческого, уютного… У Генри Миллера есть в одном романе такая фраза - «Ходьба это единственное развлечение, которое позволял мой кошелек». Так вот - автостоп это единственное развлечение, которое позволяло нам бесплатно расширять свой мир. Превращать его из серого в гигантский!

Снимок на память с бывалым автостопером Олегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСПОВЕДЬ АВТОСТОПЩИКА - 2

Олег, действительно, смотрел на нас с завистью.

- Так поехали с нами, - говорю. - Нам нужен гуру автостопа.

- Знаешь, - усмехается. - Со мной было однажды такое. Как-то я остепенился. Купил себе фургон, работал, зарабатывал, как нормальный. Выезжаю из Питера, вижу – мальчик с девочкой, автостоперы, поймали машину. Я паркуюсь. Беру рюкзак. И…

- Нет! – протестую, - Не может быть!

- Может – вздыхает Олег. - Я взрослый человек, бросаю все – город, работу и еду автостопом в Москву. Наваждение! (смеется) И это было крутое путешествие. Я был молод. Стоял на обочине и играл на трубе. Показывал водителям – заберите меня. Те улыбались и забирали… А сейчас (грустно) я, наверное, уже не смогу быть таким счастливым. Поумнел.

- И, может быть, слава Богу, - замечает. - Меня однажды угонщик подвозил. И мы с ним реально удирали от ментов.

- Как это? – недоверчиво зашевелился сзади «краб».

- Вижу человек взвинченный. Едет из Чечни, а там – то ли он кого убил, то ли его друзей убили… А выходить поздно. Перед Новгородом гаишники жезлом показали – к обочине. Он ринулся в лес, по дороге для лесовозов. Менты не рискнули. А мы застряли, бросили машину и пешком. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни! Он шел за мной а я думал – убьет, не убьет…

- Ужас какой, - согласился Иван, и помолчав, добавил. - Эх, добраться бы до Владивостока… Там крабы...

Так мы вкатились в Пикалево.

Пикалево встретил участников экспедиции вечерней красотой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В тот самый рабочий городок, где Путин потребовал у Дерипаски ручку вернуть.

Ну, как же… Знаменитая была история.

Продолжение следует...

ТРАНСЛЯЦИЯ

Как живет настоящая Россия: Журналисты Ворсобин и Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока

Через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог корреспонденты KP.RU прокладывают новый путь к русскому сердцу (подробности)