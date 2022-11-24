Джонни Депп мог договориться с Disney, чтобы вернуться в «Пираты Карибского моря». Актер соглашался простить «отменяльщиков» за 300 млн долларов

Джонни Депп мог вновь появиться в фильме франшизы «Пираты Карибского моря».

Капитан Джек Воробей прославился тем, что никогда не сдавался и выбирался из самых безвыходных ситуаций. Судя по всему, Джонни Депп взял лучшее от своего героя. И, справившись с безумной разборкой с бывшей женой, практически вернул себе репутацию и начал возвращаться к творческой жизни.

Он продает собственные картины и, кажется, успешно ведет переговоры по возвращению во франшизу «Пираты Карибского моря», из которой Деппа удалили в ходе токсичного судебного процесса против Эмбер Херд. Но возвращение стало возможным после того, как голливудская актриса, прикидывавшаяся бедной овечкой, публично опозорилась, когда пыталась вызвать на суде фальшивые слезы, признала, что наложила кучу на подушку мужу, обманула присяжных и т.д.

Ситуацией Джонни воспользовался виртуозно. Во-первых, благородно заявил, что денег истребовать с обнищавшей Херд не станет. Во-вторых, подняв ставки до максимума за счет прикованного внимания, продолжил переговоры с компанией Disney, зазывавшей его еще до суда вернуться в «Пираты Карибского моря». Лучше момента и не выбрать!

Британская пресса начала массово писать о том, что в королевстве зимой 2023 года начнутся съемки продолжения пиратской франшизы. И Депп якобы значится не только в кастинг-списке, но и в перечне продюсеров. Если это не утка, то у Джонни есть шанс выторговать чуть ли не крупнейший контракт за всю карьеру. Ведь раньше он допускал возвращение в культовую серию фильмов и прощение тех, кто его отменил, не меньше, чем за 300 миллионов долларов (18 миллиардов рублей).

— Представители компании связались с актером еще до его судебного разбирательства с Эмбер Херд и спросили, хочет ли он вернуться в еще один или два фильма о пиратах, — сообщали прессе инсайдеры. — Речь идет о том, чтобы Джонни Депп снялся в роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря - 6» и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины».

Пока рабочее название новой картины — «День в море». Ни сюжета, ни каких бы то ни было других подробностей больше не сообщается. Известно только, что продюсером новой части «Пиратов Карибского моря» станет Брюс Хендрикс — он работал над первыми тремя частями фильма.