«Мама, я себе в Тиндере девушку нашел! Одобряешь?»

Говорят, хочешь счастливый брак, сразу после свадьбы съезжайте от свекрови Фото: Shutterstock

Превращение мальчика в мужчину начинается задолго до того, как он создает свою семью. И главным человеком, который закладывает основы правильного отношения к женщине, к жизни в паре, является мама. Но всегда ли она готова быть тем, кто задаст правильные ориентиры, кто так просто отдаст своего «пирожочка» другой? Читателям на сайте нашлось, что рассказать.

Марина:

Говорят, хочешь счастливый брак, сразу после свадьбы съезжайте от свекрови. Но в нашем с мужем случае, даже живя отдельно, она постоянно лезла в нашу жизнь. Она звонила с советами утром, она решала за мужа, под какую ставку он будет брать автокредит и как я должна одеться на семейный праздник. В конце концов я поставила вопрос ребром - или ты сокращаешь общение с матерью, или я ухожу. Он выбрал меня, но для свекрови я стала кровным врагом.

Светлана:

Ну да, пуповину обрезали в роддоме, а ментальная пуповина между «сыночкой» и матерью тянется всю жизнь. Такие случаи сплошь и рядом.

Александр:

А как вам история про то, что парень выбирает, кому из девушек поставить лайк в Тиндере, сначала посоветовавшись с матерью? И уже она одобряет, «нормальная» она или нет. Вот это прям звоночек. У меня такой коллега на работе. А еще он бытовой инвалид. Мама покупает ему носки, дает с собой еду, расписывает маршрут, как пройти в налоговую.

Маша - Александру:

А в чем грусть? Ну и передадут этого бытового инвалида из маминых рук в руки жены, будет теперь жена обеды собирать. Такие перцы умеют устраиваться получше многих. Хуже случай, когда он при всей своей выученной беспомощности дома ведет себя как тихий тиран. Это тоже мама научила: мол, ты свет в оконце, поэтому все должны вокруг тебя плясать.

Для женщин, которые выходят замуж за самих себя, даже придумали термин «сологамия». Это дамы, которые так разочаровываются в мужчинах, что однажды решают, что «сама, все сама» на порядок лучше. Комментаторов на сайте такой тренд, мягко говоря, удивил.

Севиль:

Интересно, а вот когда они в загс подают заявление, где муж и жена, - это я и опять я, у них справку от психиатра не спрашивают?

Марина:

Все эти крайности про замужество на самих себе - это про одиночество, грусть и нежелание решать свои психологические проблемы. Надо кукушку лечить, а не на свадьбу тратиться.

Варвара:

Еще можно себе картонного Брэда Питта заказать, разговаривать с ним, ужин ему готовить, но проблему-то с потребностью в настоящей семье это не решает.

Надя:

Слушайте, у нас что, других проблем нет? Семейное насилие, абьюз по отношению к детям, алкоголизм и т. д., а мы обсуждаем поехавших, которые так страдают, что они никому не приглянулись, что решили жениться на самих себе! Да пусть делают что хотят. Дураков на свете много.

Ксения:

А мне таких женщин жалко, надеюсь, что все они однажды встретят свою любовь и еще будут шутить про свой первый брак, который был пробным.

Семья рушится тогда, когда пара перестает разговаривать. Хотя именно беседа по душам между мужем и женой может согреть сердце и растопить лед.

Галина:

В теории советы звучат великолепно, но я не представляю, чтобы мы с мужем сели друг напротив друга и три минуты молчали как дураки. Или он такой рассказывает, что начальник разнес его перед всем отделом, а я такая: «Что ты чувствовал, когда стоял там перед всеми как оплеванный?». Муж мне скажет: «Галь, я к тебе как к человеку пришел, а ты тут мне чудака на букву М исполняешь? Ты жена или мегера?». На том и кончатся эти психологические эксперименты.

Анна:

А я вот поддерживаю совет про активное слушание, ну ведь правда, большинство сейчас приходят домой и глазеют каждый в свой планшет. У родителей свои гаджеты, у детей - свои, но формально они семья, хотя не разговаривать по душам могут месяцами.

Маша - Анне:

Да, поэтому у нас дома действует правило - за ужином никаких телефонов. Все общаются друг с другом, и это моя самая любимая часть дня.

Сабрина:

Если бы мой муж сел и молча начал смотреть мне в глаза, последнее бы, о чем я подумала: «Какой молодец, практикует активное слушание». Нет, я бы решила, что он где-то жестко накосячил и теперь сидит, поджав хвост, не зная, как теперь рассказать об этом.

Катя:

Представляю, как я прихожу к мужу и говорю: «Я чувствую, что я очень злюсь на тебя за то, что ты где-то опять профукал всю зарплату». Что он скажет в ответ? «Ляг, поспи - и все пройдет!» Ему мои чувствования до лампочки, все-таки мужчины более реалистично на все смотрят, а все эти разговоры про то, как я расстроена, послушай об этом - это скорее что-то из бразильских сериалов.

Милана - Кате:

Но советы-то по факту верные, психолог во всем прав. Затык в том, что они мало применимы в России, в которой любой разговор о чувствах - это сразу знак, что ты тряпка и подкаблучник.