Ипотека на вторичку: ставки, условия, выгодно ли брать сейчас

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РАЗЛЮБИЛИ НОВОСТРОЙКИ

В октябре эксперты рынка недвижимости зафиксировали существенное перетекание спроса покупателей — с сегмента новостроек на вторичку. И, скорее всего, такая тенденция сохранится в ближайшее время.

Об этом говорит, в том числе, структура выданных ипотечных кредитов. В частности, данные сервиса недвижимости Домклик от Сбера свидетельствуют о том, что доля сделок на первичном рынке в октябре сократилась на 3%. А на вторичке за тот же месяц — увеличилась на 3,4%. Все это — «в среднем по аптеке». А, например, в Москве доля сделок на первичном рынке сократилась куда существеннее — примерно на 12%.

Как утверждает исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова, начиная с лета более 70% клиентов Сбербанка выбирают ипотеку именно на вторичное жилье. Это несмотря на то, что льготные ипотечные программы по-прежнему распространяются в основном на новостройки (исключение — «Дальневосточная ипотека»). А ставки на вторичку стартуют от 10,4%. Но у столь необычного поведения покупателей есть вполне логичное объяснение.

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ПОЧЕМУ ВТОРИЧКА СТАЛА ВЫГОДНЕЕ

Одна из главных причин — продолжающееся снижение цен на вторичное жилье. Так, по данным Домклик, в Москве в октябре стоимость квартир на вторичке упала на 2,7%, в Санкт-Петербурге — на 2,3%.

— Мы видим, что поведение продавцов изменилось. Если раньше они были склонны завышать стоимость объекта в объявлении, рассчитывая на увеличение спроса во втором полугодии, то сейчас чаще идут на уступки, - комментирует ситуацию Мария Ромчанова.

Кроме того, после объявления частичной мобилизации на рынке увеличилось число квартир, которые владельцы хотят продать как можно быстрее, пусть и со значительным дисконтом. И это тоже давит на цены.

В целом число желающих продать квартиру — вот дожили! — сейчас значительно превышает число потенциальных покупателей. Что и побуждает продавцов активнее идти на уступки, если они действительно хотят продать жилье в обозримой перспективе, а не просто «прицениться».

Еще один плюс вторички — в квартиру можно сразу въехать, она уже обжита. В крайнем случае — ограничиться «косметикой» на скорую руку. Это важный момент для нынешней ситуации, когда платежеспособный спрос не на высоте. А квартира в новостройке, как правило, предполагает дорогостоящий и далеко не косметический ремонт. Если жилье нужно молодой семье, которая снимает квартиру, тянуть одновременно и аренду, и платежи по ипотеке, и еще и долгоиграющий ремонт — тяжеловато будет.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Программа льготной ипотеки на новостройки под 7%, возможно, закончится в 2022 году и на следующий год продлена не будет. Официального подтверждения этой информации нет. Но такое мнение высказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, в условиях, когда надо перераспределять бюджетные средства, в Минфине не видят необходимости продлевать поддержку рынка новостроек.

Если будет так, легко можно прогнозировать новый всплеск спроса на новостройки под конец года — те, кто планировал приобрести именно новое жилье, постараются это сделать побыстрее, пока существуют льготные ставки.

В перспективе же спрос еще более может переместиться на вторичку. Ведь при равных условиях по ипотеке будут покупать то, что в целом обойдется дешевле.

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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Ставки ипотеки на вторичное жилье в крупнейших банках* (на середину ноября)

• Сбербанк 10,4% (если квартира покупается через Домклик)

• ВТБ 10,4%

• Альфа-Банк 11,49%

• Открытие 11,09%

• Россельхозбанк 12,35%

• ДОМ.РФ 10,5%

*Стандартные условия: цена квартиры — 7,8 млн руб., кредит на 5,5 млн руб., первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет, любой клиент.

(По данным ДОМ.РФ)

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