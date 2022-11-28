Как чиновники дурят Москву и ловят ли их на этом ревизоры: путешествие автостопом раскрывает изнанку России

Путешествие автостопом от Калининграда до Владивостока продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. И уже добрались до Вологодчины. Предыдущие репортажи

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О том, где мы сейчас - читайте в трансляции. Здесь же - наш маршрут на карте.

Мороз вторгся в нас внезапно, нагло, вероломно. Отказали ноги. Потом руки. И, видимо, решив стереть экспедицию «КП» в белый порошок, засыпал снегом. Два танцующих сугроба у обочины выглядели так же жалко, как вырвавшийся на свободу в Норильске попугай.

Ваня Макеев расклеился окончательно.

Теперь он, как акын, проклинал все, что видел, - погоду, машины, пробегающих (в ужасе) собак.

Если перевести то, что извергалось из моего юнги на язык Пушкина, - само мироздание в то утро показалось Ване бракованным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

НАШ ТРЕТИЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ

И вот тут-то пригодился третий участник экспедиции. До этого момента он дремал в кармане моего рюкзака.

Телефон для сообщений наших читателей до этой минуты был спокоен и нордически выдержан. А тут «третьего» как подменили. Он вдруг взревел всеми своими сигналами. Посыпались сообщения:

«Мужики, помощь нужна? Жду в Кемерове. Есть машина».

«Хабаровск ждет. Махнем в Комсомольск, там такие места!»

«Многодетная семья из Иркутска - ждем вас на наш семейный ужин!».

«Третий» вибрировал, пищал. Сыпались сообщения из Алтая, Череповецка, Греции, Пензы, Новосибирска, Нью-Йорка, Ставрополя…

Стало тепло. Даже жарко. Мироздание словно подмигнуло: «Эй, паникеры, вы не одни». Ваня затих. Ему, богохульнику, снова улыбнулось небо. Остановилась «Приора» - сработал автостоп.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАЛУЕВА

Дорога из Ленинградской области в Вологодскую была веселой. Наконец вышло солнце, а в такие дни, я заметил, наши водители склонны демонстрировать что-то вроде оптимизма.

Конечно, русского разлива. Ворчание мужика становится добродушным. Потом - искрометным.

- Вон там, моя деревня, - тычет Денис («Лада»). - На бумаге газифицированная, на деле - полсела так и топит дровами. 20 тысяч рублей стоит машина дров. А их еще наколоть надо… Ворчит деревня. Газовики-то перерыли все вокруг для своих труб, а газа нет.

Денис рассказывает, а сам смеется. Странно. Обычная история. Даже скучная…

- И тут врывается в нашу деревню Валуев, - переходит к развязке Денис. - Боксер-великан из Госдумы. Ругается. Ехал с охоты, провалился в траншею. Ходит этот гигант по нашей деревне, как йети, и доказывает: «Я тот самый Валуев». Требует, чтоб машину его вытащили. А деревенские в ответ скалятся (смеется) - мол, а че не сам? Разве ты джип не поднимешь? Депутат здоровый. Ну, наши эмчеэсники вытащили все-таки…

РЕВИЗОР

Еще один оптимист на «Ладе-Гранте». Тоже Денис. Говорит - навещал отца в Питере, возвращается в Вологду. За пару часов пути мы узнали о местных чиновничьих нравах практически все.

- Главный смысл существования любой областной администрации - составление отчетов для Москвы и написание речей губернатора, - учил нас Денис. - Берут старый отчет (или речь) переставляют абзацы, чуть меняют цифры и отправляют наверх.

Но однажды система дала сбой.

- Подъезжаю я как-то к Вологде и вижу - апокалипсис. Дикие пробки. Всю строительную технику выгнали на улицы. Оказывается, сочинили очередной доклад для Москвы о состоянии дорог. Точнее, переписали старый. Как это делают во многих регионах - мол, все прекрасно, поступательно… А Кремль возьми да и пришли ревизора. Тот по-тихому походил, посмотрел и докладывает наверх - врут. Скандал. Губернатору звонок - как так? И ему, бедолаге, пришлось весь город приводить в соответствие с липовым докладом. Чуть ли не за сутки.

Мы махнули 500 км! Из них около четырехсот- нас вёз Денис который рассказал нам о диком кабане, который разнес машину его друга и как однажды в Вологду приехал ревизор из Москвы. Фото: Владимир ВОРСОБИН

ХИТРЫЕ КУПЦЫ И ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ

Пораженные современным вариантом гоголевского «Ревизора» (а если действительно есть на Руси институт тайных посланников, и мыкаются они сейчас по России - по грошовым гостиницам, по проселочным дорогам, сидят на лавочках со старушками, пьют с мужиками в гаражах горькую, чтоб только узнать - привирают Москве местные чиновники или нет?), мы въезжаем в Вологду.

Где от лукавых местных элит, говорят, в старину пострадал даже сам Иван Грозный.

Захотел, дескать, государь сделать Вологду столицей России, да купцы местные сообразили - невыгодно. Логика известная - придут москвичи, отожмут бизнес. И устроили вологодские царю, как сейчас сказали бы, теракт. В строящемся храме подпилили фреску, да так, что, когда зашел государь на стройку, на монаршью ногу обрушилась часть святого лика. И оставил суеверный Грозный Вологду в покое. На радость хитроумным купцам.

«Или глупым?» - думал я, рассматривая этот небогатый город. Сами же себя купцы перехитрили. Могли иметь надбавки к пенсии, высокие зарплаты и наслаждаться завистью зачумленных провинций вроде Москвы да Питера…

Город представлял собой поле сражения между исторической застройкой и современным стеклом-бетоном. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ ВЕРЬТЕ БАЙКАМ

В Вологде экспедиция встала на постой. Город представлял собой поле сражения между исторической застройкой и современным стеклом-бетоном.

Пока ничья. Уютная. Симпатичная.

Мы ходили по городу в поисках кожвендиспансера.

Потому что:

«Знаю, точно знаю, где мой адресат

В доме, где резной палисад».

(Ну а дальше, конечно, «в Вологде-где-где-где»).

Мы были уверены, что местная черная байка, утверждавшая, что настоящий вологодский резной палисад - символ любви 70-х - находится именно у учреждения для стыдных болезней, не врет.

Палисад просто обязан там находиться.

Резных палисадов в Вологде много. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но резные заборы, на любой цвет и вкус, как назло, стояли специально для туристов по всему городу, но только не там, где ожидалось…

Кстати. Чем дальше мы заходили вглубь Вологодчины, чем ближе мы подходили к полусказочным местам - Тотьме и Великому Устюгу, тем чаще я вспоминал братьев Стругацких.

С нами стали происходить странные вещи.

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