Доктор медицинских наук о состоянии Романа Костомарова: "У врачей нет выбора"

Романа Костомарова не могут пока отключить от ИВЛ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роман Костомаров ровно два месяца находится в больнице. Состояние олимпийского чемпиона по-прежнему остается тяжелым. Врачей беспокоит сепсис, с которым пока не удается справиться.

Романа Костомарова не могут пока отключить от ИВЛ, так как без аппаратов фигурист не может. Он не дышит сам.

Большую озабоченность врачей вызывает рука олимпийского чемпиона, на которой все четче заметны следы развития сепсиса. Есть вероятность, что ему предстоит новая ампутация, так как ситуация не улучшается, передает "СЭ".

"Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько", - сообщил источник. При этом сепсис может развиться резко.

Медики не могут перевести Костомарова на ослабленную систему лечения. "У врачей нет выбора. Они знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет", - цитирует Sport24 доктора медицинских наук Андрея Шестакова.

Супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина внимательно наблюдает за процессом лечения своего мужа. Чемпионка мира не отходит от его постели, спрашивает, почему врачи ставят то или иное лекарство, просит не ходить громко. Домнина разговаривает с мужем, читает ему книги в надежде, что он услышит ее.