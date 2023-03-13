Наташа Королева жестко обошлась с невесткой-стриптизершей

Сын Наташи Королевой Архип Глушко с Мелиссой Валынкиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Совсем скоро единственный сын Наташи Королевой официально распишется со своей давней возлюбленной-стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Молодые люди вместе более двух лет. Вот только певица, похоже, не сильно довольна выбором Архипа Глушко.

Наташа Королева во время своего большого сольного концерта отсадила невестку-стриптизершу Мелиссу Волынкину подальше от сцены и камер. При этом места в первых рядах заняли родные и близкие друзья вокалистки - Филипп Киркоров и Ида Достман.

Все это произошло на фоне недавнего заявления Мелиссы о скором замужестве. Так, она сообщила, что совсем скоро сыграет свадьбу с Архипом Глушко. Правда, девушка не указала точную дату свадьбы.

Кроме того, стриптизерша рассказала о грядущем пополнении. Она намерена родить Архипу сына и дочку. "Хочу двоих детей: девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей", - призналась чаровница.

Волынкина давно носит кольцо на безымянном пальце правой руки, намекая окружающим, что она несвободна. Сейчас молодые люди живу в скромной однушке, куда переехали из особняка Королевой.

Правда, девушка не указала точную дату свадьбы.