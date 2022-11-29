Две трети россиян не обращают внимания на будущие обязанности при поиске новой работы

Для 82% опрошенных главное – это зарплата Фото: Shutterstock

За три месяца россияне переосмыслили свои приоритеты и число тех, кто при поиске новой работы в первую очередь обращает внимание на зарплату, выросло до 82%. В то время как в августе 2022 года только 62% россиян считали, что зарплата в работе – это главное.

Результаты нового опроса сайта KP.RU показали, что вторым важнейшим фактором для россиян является график работы. Кто-то не готов дежурить в выходные, кто-то любит работать сменами. В результате 43% опрошенных заявили, что при поиске новой работы в первую очередь обратили бы внимание именно на это.

Треть россиян заявили, что для них важна удаленность работы от дома, далеко ездить они не готовы. И только на четвертом месте в рейтинге оказались будущие обязанности. Этому показателю придают значение только 32% опрошенных, остальные уверены, что и так подстроятся под новую работу, всему научатся, а с тем, что не нравится – свыкнутся.

Пятая часть россиян большое внимание уделяет социальному пакету и бонусам. Получать хорошую зарплату респондентам недостаточно, хочется также иметь ДМС, компенсацию спорта, квартальные премии и другие корпоративные блага.

Еще 20% считают важным фактором возможность развития и карьерного роста внутри компании. А 16% россиян хотят, чтобы будущий начальник был хорошим человеком. И если с момента собеседования сразу возникают разногласия, или руководитель чем-то не нравится, опрошенные готовы отказаться от работы и пойти искать другую вакансию.

8% россиян отметили, что при поиске новой работы, хотели бы, чтобы будущий работодатель помогал СВО. Возможно, компания могла бы оказывать спецоперации финансовую поддержку или передать на фронт необходимые вещи, делать что-то полезное для Родины и для победы.

6% добавили, что после того, как огромное количество зарубежных компаний ушли из России, оставили свой бизнес и сократили сотрудников, больше связываться с иностранцами они не хотят, и при поиске работы скорее отдадут предпочтение отечественному работодателю.

Еще 2% россиян признались, что они отчаянные кофеманы и при прочих равных условиях скорее отдадут предпочтение тому работодателю, кто обеспечит офис кофемашиной.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, ранее аналитики рассказали о главных изменениях на рынке труда в 2023 году. Специалисты обещают, из-за нехватки молодежи работодатели начнут охотнее брать специалистов в возрасте 45+, а также на фоне СВО начнут повышать зарплаты женщинам.