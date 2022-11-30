Аналитики выяснили, как изменились расходы российских ипотечников за год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера выяснили, как в течение 2022 года менялась долговая нагрузка россиян с ипотечными кредитами. В конце прошлого года доля заемщиков, у которых на обслуживание долга уходит более 80% дохода, составляла 1,1%. Сейчас таких — 1%. То есть примерно столько же.

А какую часть своих доходов тратят на ипотеку остальные россияне? Расскажем дальше.

ЧТО И КАК СЧИТАЛИ

За основу исследования была взята динамика выдачи ипотеки в Сбере. Долговая нагрузка — это соотношение среднемесячного платежа и среднемесячного дохода заемщика. Если на платеж по кредиту уходит до 50% дохода — то есть половина заработанного, или больше остается на жизнь — долговая нагрузка считается умеренной. Если больше 50% — высокой. Отдельно выделяют заёмщиков с минимальной (до 10% дохода) и критически высокой (более 80%) нагрузкой.

Эксперты Домклик сравнили показатели долговой нагрузки в четвёртом квартале 2021 года, а также в разные периоды 2022 года.

Фото: Shutterstock

КАК БЫЛО В КОНЦЕ 2021

В четвёртом квартале 2021 года средняя долговая нагрузка по стране равнялась 34,5% — именно такую долю ежемесячных доходов отдавал банку среднестатистический ипотечник. Кроме того, платежи по абсолютному большинству ипотечных кредитов (почти 77%) не превышали половины от среднего дохода заемщиков. Это неплохой показатель, свидетельствующий о стабильности ипотечного рынка. А еще о том, что большинству россиян, взявших ипотеку, она вполне по силам.

Доля кредитов, на обслуживание которых люди тратили свыше 80% своего ежемесячного дохода, составляла 1,1%.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА – 2022

В первом квартале нынешнего года, в сравнении с концом 2021-го, практически ничего не поменялось. А вот во втором квартале, с апреля по июнь, граждане, очевидно, стали осторожничать и серьезнее относиться к долгам. Доля тех, у кого долговая нагрузка критически высокая, снизилась до 0,6%.

Это понятно, если вспомнить, что тогда происходило. Ставка ЦБ взлетела, как и цены, проценты по ипотеке тоже рванули вверх. Плюс — общая неопределенность, как вообще дальше жить будем… Многие просто отложили покупку жилья.

Среднестатистический новый заемщик был из серии «ждать не могу» и покупал чаще всего по льготным программам. На их долю во втором квартале пришлось 40% от всей выдачи ипотеки Сбера. Благо ставка по «Семейной ипотеке» не выросла.

От себя добавим, что наш заемщик, скорее всего, брал кредит на новостройку. Вторичный рынок, на который большая часть льготных программ не распространяется, просто стоял.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

В третьем квартале жизнь экономическая стала потихоньку налаживаться. А спрос на жилье — восстанавливаться. Распределение заемщиков по уровню долговой нагрузки вернулось примерно к тому же, что было в начале года. То есть активизировались граждане не только с очень-очень хорошими доходами, но и «крепкие середнячки».

А к четвертому кварталу опять подросла доля заемщиков с высокой (до 21,6%) и критически высокой (до 1%) долговой нагрузкой. Эксперты это объясняют притоком выгодных предложений на вторичном рынке, что подтолкнуло к покупке недвижимости людей, у которых доходы едва-едва позволяют ипотеку.

Заметим, что льготная ипотека пока никуда не делась. Тем не менее с лета, по данным Домклик, более 70% ипотечных клиентов Сбера берут кредит именно на вторичное жилье. Ставки по кредитам на него, конечно, выше, чем по льготным программам на новостройки, но сейчас уже терпимы — от 10,4%. А возможная дополнительная экономия за счет того, что в купленную квартиру при желании можно въехать сразу, — это серьезный стимул как раз для тех, кто жилье покупает не для инвестиций, а «для жизни».

Важный момент: показатели долговой нагрузки — как в целом, так и по доле тех, для кого она высокая и критически высокая, — сейчас не выше тех, что были в конце 21-го года.

Фото: Shutterstock

КАК ЭТО ВСЕ ПОНИМАТЬ

- Наше исследование подтвердило устойчивость российского рынка ипотеки, - комментирует результаты руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова. - Упав во втором квартале на фоне резкого роста ставок, интерес к ипотечному кредитованию восстановился уже в начале второго полугодия, причём у всех групп населения. Быстрому восстановлению способствовало не только смягчение политики ЦБ, но также широкое распространение льготных программ и субсидированная ипотека от застройщиков.

А если простыми словами, то все вышеприведенные цифры говорят о том, что рассказы про якобы раздувающийся у нас ипотечный пузырь «а-ля 2008 год в США» — явное преувеличение. Причин для массового отказа заемщиков расплачиваться по ипотеке сейчас ничуть не больше, чем в конце прошлого года.

Данные сервиса недвижимости Домклик от Сбера

Читайте также

• Ипотека на ИЖС: ставки, условия, насколько это выгодно

• Взяли ипотеку и родили ребенка: как в такой ситуации сэкономить на кредите

• Сбер стал чаще выдавать ипотеку на дома, которые люди строят сами

Реклама LjN8JvxwN