Что-то дешевле, что-то сложнее: какие новости готовит ипотечникам и арендаторам жилья начало зимы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИПОТЕКА: УСПЕЙ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

С 1 декабря 2022 года россиян ждут несколько изменений, связанных с ипотекой. Во-первых, ужесточаются требования к займам с низким первоначальным взносом, взять их будет сложнее. Дело в том, что Центробанк вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10%, и банкам такое кредитование становится менее выгодным.

Во-вторых, льготная программа ипотеки «Господдержка» действует до конца 2022 года, и решение о ее возобновлении пока не принято. Государственная ставка по программе — 7%, но в Сбере ее можно снизить до 6,7 и даже до 6,3%.. Для этого нужно заключить договор до 31 декабря 2022 года. Так что если вы планировали покупать квартиру в кредит, лучше с этим не медлить. Особенно если вы не относитесь к тем, для кого продолжат действовать другие льготные программы кредитования.

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АРЕНДА: ЦЕНЫ НИЖЕ, ВЫБОР БОЛЬШЕ

Для тех, кто не успел накопить «увеличенный» первоначальный взнос или еще не решился на покупку собственного гнездышка, есть альтернативный вариант решения квартирного вопроса — аренда. Осень — традиционное время роста цен на рынке съема жилья. Приезжают студенты, начинается новый деловой сезон, и ставки растут, а хорошие варианты разлетаются, как горячие пирожки.

Такая картина наблюдалась в Москве и в этот раз — но только в начале сентября. А вот к ноябрю «избыток» арендаторов сменился изобилием квартир: количество объявлений о сдаче жилья на сервисе Домклик по сравнению с октябрем 2022 года увеличилось в 1,4 раза. А если сравнивать с ситуацией годичной давности — и вовсе троекратно. Соответственно, цены пошли вниз.

- Мы фиксируем высвобождение площадей на московском рынке долгосрочной аренды. По сравнению с началом осени количество объявлений увеличилось на 38%. В итоге арендные ставки существенно снизились — более чем на 30% даже в самых востребованных районах столицы, - говорит руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова.

Правда, эксперты советуют не радоваться раньше времени. Дисбаланс между количеством арендаторов и арендодателей может выровняться очень быстро. Помогут в этом внутренняя миграция населения и «вывод» лишних предложений с рынка аренды: кому-то сдавать квартиру по слишком низкой цене может оказаться невыгодно, проще продать или оставить пустой. А там и цены снова подрастут.

Так что тем, кто хочет недорого снять квартиру в престижном районе, лучше не тянуть с выбором и ловить «скидки». Для примера: однокомнатные квартиры в районах Тверской, Хамовники, Арбат и Мещанский сейчас на 35 – 40% дешевле обычного. Двушки тоже стали заметно доступнее: в районах Хамовники, Замоскворечье и Якиманка расценки на аренду снизились на 22 – 23%. Привычную ценовую планку более-менее удерживают только трехкомнатные квартиры: здесь цены снизились на 13 – 18% — в районах Дорогомилово, Басманный, Аэропорт, Якиманка, Пресненский.

Фото: Shutterstock

ПОКУПАТЬ В КРЕДИТ ИЛИ СНИМАТЬ?

Спор о том, что дешевле — арендовать квартиру или выплачивать ипотечный кредит за аналогичный метраж, вечен. Многое зависит от экономической ситуации в стране и геополитической — в мире.

Что мы имеем на сегодняшний день: из-за роста цен на жилье платежи по ипотеке резко выросли. А стоимость аренды, наоборот, падает. Но окончательный выбор все равно зависит от конкретных жизненных обстоятельств человека. В конце концов, можно просто посчитать: медианная стоимость стандартной однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в Москве находится на уровне 44 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной квартиры (56 кв. м) — 67 тыс. руб. и трехкомнатной квартиры (96 кв. м) — 132 тыс. руб. А рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке по разным видам кредитных программ можно с помощью онлайн-калькулятора сервиса Домклик.

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