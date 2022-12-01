«Это истерия!». Звезда «Гарри Поттера» вступилась за Джоан Роулинг после травли

Как мы помним https://www.kp.ru/daily/27348.3/4528068/, при первой же возможности «отменять» Джоан Роулинг — автора, написавшего поттериану, бросились именно главные звезды голливудской франшизы https://www.kp.ru/daily/27142.5/4233642/ про добро и маленького волшебника. Удивительно, но факт: именно те, кто прославился благодаря экранизации серии романов про Гарри Поттера, остервенело травят британскую писательницу за невинную шутку про трансгендеров https://www.kp.ru/daily/217186/4292835/.

Единственным, кто посмел вступиться за женщину https://www.kp.ru/daily/27348.3/4528855/, адрес которой деанонимизировали, чтобы преследовать, поливать дом краской и писать проклятия, стал как ни парадоксально исполнитель роли главного злодея Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

Теперь, спустя два года после начала травли, появилась и вторая заступница. Популярная британская актриса Хелена Бонем Картер — подруга Джонни Деппа и бывшая жена Тима Бертона. В «Гарри Поттере» она сыграла волшебницу Беллатрису Лестрейндж.

— Все это куча бреда, — отреагировала она на вопрос о травле Роулинг. — Ее просто начали травить, доведя всю эту ситуацию до крайностей и осуждения. У нее есть право на свое мнение, особенно если у нее есть свои травмы. Вы не обязаны соглашаться со всем, что слышите — это будет скучно и безумно. В ее мнении не было никакой агрессии — она просто сказала что-то, опираясь на свой личный опыт.

Популярная артистка, которая много раз выдвигалась на «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», считает недопустимым и неадекватным такое отношение к писательнице.

— Вы отстраните гения за его сексуальные практики? — риторически спросила Бонэм Картер. — Потому что вам бы пришлось отменить миллионы людей, присмотрись вы к их личной жизни. Нельзя отменять людей. Я ненавижу культуру отмены. Все это превратилось в истерию. Началась какая-то охота на ведьм, где никто друг друга не понимает.