Ирина Салтыкова прервала молчание о тяжелой зависимости Андрея Губина

Ирина Салтыкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Губин недавно впервые за долгое время появился на публике. Артист рассказывает, что много лет терпит ужасные боли. Он ведет затворнический образ жизни. Автору хитов 90-х поставили диагноз "левостороння прозопалгия лица". Это неврологическое заболевание изменило исполнителя "Лизы" до неузнаваемости. Ирина Салтыкова очень переживает за коллегу.

Андрей Губин и Ирина Салтыкова приняли участие в одном из шоу. Артисты не смогли поговорить по душам. А на днях исполнительница хита "Серые глаза" прервала молчание и рассказала, что происходит с Андреем.

"Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются", - цитирует ее Газета.ru.

Слухи о тяжелой зависимости Губина ходят уже много лет. Сам певец категорически отвергал грязные сплетни и говорит, что больше 15 лет не выступает из-за "левосторонней прозопалгии лица".

Мол, неврологические проблемы приносят ему страшную боль, которая отдается во всем теле. Он даже говорит, что "умирает". "Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть, мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", - сетует Андрей.

Певец с трудом разговаривает и не может открыть глаза. "У меня парез левой стороны лица. Мне дышать тяжело. Я действительно очень болею", - делился с поклонниками Губин.

В свою очередь, врачи предполагают, что истинный диагноз знаменитости отличается от того, который он озвучивает сам. "Вот это поехавшее лицо и серые полоски, которые видны только ему при абсолютно симметричном лице, - это называется сенестопатия. Это психический феномен", - заявлял нарколог Василий Шуров.