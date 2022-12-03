"Никаких комментариев": представитель Пугачевой не стала опровергать сообщения об экскурсиях по замку в деревне Грязь в поддержку Украины

Пугачева будет пускать в свое поместье экскурсии за деньги, а выручку отдавать Украине. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сердце публики — как ледяная гора айсберга: то замерзнет, то растает. Поэтому фанатам Аллы Пугачевой в последнее время приходится непросто — все сложнее понимать логику любимой артистки. Сначала улетела «отдыхать» в Израиль, потом вернулась, чтобы вразумлять и навод.

Теперь — новые новости: якобы в семейное гнездышко Аллы Пугачевой и Максима Галкина (иноагент) — замок в деревне Грязь — можно попасть за деньги, как в поместье Грейсленд Элвиса Пресли или скандально известное ранчо Майкла Джексона Neverland. На экскурсию.

Ну можно и можно — что тут криминального? Если уж под окнами артистки каждый год собирается толпа народу, чтобы Пугачева «разрешила весну», то наверняка найдутся и желающие походить по величественным и китчевым хоромам, в которых еще совсем недавно катались на велосипеде малыши Гарри и Лиза. Зарабатывать на частной собственности в России не запрещено.

Самое необычное, что новости об этом в соцсетях сопровождались провокационным контекстом — мол, все вырученные от экскурсий деньги Пугачева собирается направлять в фонд Елены Зеленской, супруги президента Украины, помогающей бойцам ВСУ (так на бумажке и написано!). Такого от Примадонны уж точно никто не ожидал (ну почти).

Однако, как это часто бывает в наше время, каждую новость нужно сначала воспринимать как бред воспаленного сознания. Потом подождать несколько часов, пока не опровергнут. А затем, если этого не произошло, попытаться осмыслить, как такое возможно, даже если разум отказывается.

Объявление об «экскурсии» выглядит действительно странно. Во-первых, цена в 10 200 рублей выглядит немного необычной (и недорого за святая святых примадонны — «будуары, комнаты, гардеробные и клозеты», и прайс, как в отделе галантереи универмага — почему 10 200 рублей, а не 10 200 рублей 15 копеек?). Во-вторых, нет ни одного сайта или платформы, на которой эти «билеты» бы можно было купить. И, в-третьих, особенно вызывающей выглядит сноска про фонд Елены Зеленской на самом билете (зачем об этом было бы сообщать, особенно сейчас — чтобы побольше народу позлить или вовсе отпугнуть?).

Словом, информацию эту, разумеется, подтвердить никак не удалось. Но, что самое удивительное, — и опровергнуть тоже! Вместо того, чтобы выйти с официальным заявлением и подробным разоблачением аферы, менеджмент Пугачевой предпочел отмалчиваться и...никак не комментировать резонансный инфоповод.

— Я не даю никаких комментариев, — именно так отреагировала несколько раз на вопрос по поводу правдоподобности таких «экскурсий» Елена Чупракова, представитель Аллы Пугачевой.

Что дало публике еще больше пространства для фантазий: то ли правда подобные визиты планировались, но только «для своих», и фото с платным приглашением случайно попало в сеть, то ли мошенники под шумок решили подзаработать, то ли Алла Борисовна решила прощупать общественное мнение в России на предмет лояльности к подобным акциям и вальяжно наблюдает за резонансом с берегов Средиземного моря.

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