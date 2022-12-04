Иван Николаев: «То, что пишут про Светличную: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда»

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В конце ноября Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских клиник. Состояние пожилой актрисы, прославившейся главным образом эпизодической ролью в культовой советской комедии «Бриллиантовая рука», за последний год ухудшилось.

По информации популярного интернет-издания, у Светланы Афанасьевны серьезные проблемы с памятью. Многое она не помнит, например, фильмы, в которых снималась. Себя же считает молодой женщиной – в районе сорока лет.

Как рассказал СМИ сын актрисы Алексей Ивашов, его мать поместили в больницу на улице Матросская тишина. Скорее всего речь идет о психиатрической клинике им. Гиляровского. Светлана Афанасьевна находится в платном отделении, где получает медикаментозное лечение и когнитивную терапию.

За последние два года Светличная почти перестала общаться со своими коллегами-артистами. Что с ней происходит, не знает никто. Родственники говорят, что она не брошена. Внучка, невестка и сын живут по соседству и каждый день или созваниваются, или навещают актрису. Кроме того, она находится под присмотром сиделки.

По словам близких, Светличная не хочет ни с кем из коллег общаться. Тем более не посещает светские мероприятия, у нее болят ноги.

Но со своим другом артистом Иваном Николаевым всё же поддерживает связь.

- Я не так давно разговаривал со Светланой Афанасьевной, - сообщил нам Иван. - Фонд «Артист» нанял ей круглосуточную сиделку. Она живет в своей новой квартире и очень довольна жизнью.

- Она освоилась в новой квартире в районе Лосиного острова или всё еще скучает по своей небольшой двушке в Ясенево?

- Ей нравится ее квартира в новостройке, там отличная территория. Она в полном восторге.

- Где сейчас находится Светличная?

- На плановом обследовании в клинике для пожилых людей с различными возрастными проблемами. В 82 года у человека может быть все, что угодно. Действительно её подводит память. Поэтому её поместили в стационар. Паниковать не надо. По словам невестки Ольги, с которой я постоянно на связи, Светлана Афанасьевна всем довольна. Я точно не знаю, какие у нее условия проживания в больнице. Главное, ей требуется общение, и она его получает. Она со всеми перезнакомилась в больнице. Ее узнают, говорят ей комплименты. Ей это нужно. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получается в этом центре. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда.

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