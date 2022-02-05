Как сейчас выглядит тяжелобольная Светлана Светличная: фото актрисы в белой шапочке

Светлана Светличная Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Светличная три месяца провела в спецклинике, куда ее госпитализировали с поражением мозга в ноябре 2021 года. После выписки и лечебницы Светлану Афанасьевну забрали близкие.

Светлана Светличная в настоящее время находится дома. За ней ухаживает сиделка. Актриса предстала перед ушлыми репортерами в белой шапочке и очках. 81-летняя пенсионерка сама ест и ходит.

"Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Таблетки будет выдавать, еду греть", - призналась невестка звезды в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Фото: кадр программы «Ты не поверишь!», НТВ.

Ольга Калимбет также рассказала о том, что в настоящее время ухаживает за сыном актрисы Алексеем Ивашовым. "Он сам инвалид", - вздыхает женщина, на чьи хрупкие плечи свалилось столько проблем.

Стоит отметить, что госпитализации Светличной в больницу предшествовала история исчезновения актрисы. Она в течение пяти дней не выходила на связь с близкими. Тогда сын артистки обратился в полицию с заявлением. На поиски были брошены волонтеры и полицейские. Вскоре актриса в эфире шоу Андрея Малахова рассказала об обидах на родню.

Невестка тогда рассказывала, что у Светланы Афанасьевны "очень плохо с головой и уже не наладится никогда". "Вам любой психиатр это скажет", - делилась она.