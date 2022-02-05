"Пропавшую" актрису Светлану Светличную нашли выписанной из больницы. Диагноз так и не назван

Светлану Светличную выписали на прошлой неделе из больницы, где она провела 3 месяца. Вот так она выглядит сейчас. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!», НТВ.

81-летняя Светлана Светличная минувшей осенью стала героиней сразу и светских, и криминальных хроник. Артистка сначала пропала, потом нашлась - появилась в эфире ток-шоу, где сообщила о том, что ей не хватает внимания близких. А потом опять исчезла. Мы сообщали, что в конце октября Светлана Афанасьевна решила отправиться на лечение – тогда в больницу ее провожала внучка. Как оказалось все это время Светличная провела в больнице, только сейчас ее выписали, а рядом (впрочем, как всегда) – заботливая семья.

Четыре месяца назад Светлана Светличная устроила сомнительный бенефис. Инсценировала с помощью телевизионщиков свое исчезновение – ее искали даже волонтеры. После чего «воскресла» на съемках ток-шоу – получила красивые цветы, комплименты от коллег, массу общения, пожаловалась на жизнь и родню. После чего побывала у следователя, где пояснила причину по которой скрывала от сына местонахождение. А потом вернулась домой, где жила одна – так как помощницы по хозяйству ее не устраивали. Поэтому периодически к ней приходила невестка – приносила еду.

В телеэфире осенью Светлана Афанасьевна намекала, что ей угрожает опасность – причин для этого не было. Перепады настроения, подозрительность, навязчивые идеи сбежать – все это заставило коллег предположить, что у Светличной деменция. Из-за инсценировки исчезновения сын звезды 60-летний Алексей Ивашов был обижен на маму так, что вспылил: «У нее деменция!» Светлана Афанасьевна периодически обвиняла сына и невестку в отсутствии должного внимания: а ведь именно они всегда заботились о Светличной настолько, насколько она позволяла. Сама заслуженная артистка деменцию тогда отрицала: говорила, что голова у нее работает отлично; жаловалась, что не хватает – общения с людьми, внимания. Внучка заслуженной артистки в октябре в телеэфире сообщала, что официального диагноза «деменция» у Светличной нет. Внучка Светланы Афанасьевны Маша так обозначила причину госпитализации: «Бабушка плохо себя чувствует, поэтому поедет - полечится. Давление, стресс, возраст». Заслуженная артистка сама хотела лечь в больницы.

Прошло почти три месяца. Неделю назад Светлану Афанасьевну выписали из больницы. Звезду навестили журналисты программы «Ты не поверишь!» - этот выпуск покажут вечером 5 февраля на НТВ. Светличную застали дома – с ней на кухне была невестка, рядом сиделка. Артистка хочет по-прежнему жить одна, а близкие станут ее навещать: внучка, сын, невестка. Заслуженная артистка сказала пару слов на камеру: «Все хорошо у меня. Если я с вами разговариваю вот так вот сидя, то значит, что я выздоравливаю».

Для звезды уже нашли сиделку. Невестка Светличной Ольга Ивашова рассказала: «Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Это на платной основе. Таблетки будет выдавать. Ей нужно погреть еду, потому что она ест холодное – меня это не устраивает». Ольга объяснила, почему сама не может три раза в день приезжать: «Дочь у меня тоже работает, а муж мой (ее сын) он сам инвалид». Невестка оценивает лечение Светланы Афанасьевны положительно: «Она пролежала в больнице почти три месяца. Она как бы адекватная, она ходячая. Она такая доброжелательная…» По-прежнему Светлане Афанасьевне не хватает лишь общения, поэтому тут помощь «волонтеров» родне не помешает. Светличная настроена позитивно и ссор с родней не предвидится.