Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine добралось до Эфиопии. Фото: REUTERS

Украинское зерно добралось до голодающих Африки — через посредников

Киев радостно отрапортовал, что первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine добралось до Эфиопии. Оно доставило 25 тысяч тонн пшеницы. Еще один корабль готовится к отправке в Сомали. Программу Grain From Ukraine минувшей осенью в своем видеоролике для участников саммита G-20 предложил шестой президент незалежной. Схема такова: страны, которые поддержат инициативу, покупают агропродукцию у украинских производителей, а затем уже передают ее странам, находящимся на грани голода. Один вопрос — а зачем здесь посредники? И ведь нынешний «подарок» — это меньше четверти процента от того, что Киев уже толкнул на Запад в рамках зерновой сделки.

Американская разведка ждет затишья в незалежной

Разведка США полагает, что в ближайшие месяцы темпы ведения боевых действий в самостийной снизятся. Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном в Калифорнии президентским фондом имени Рейгана, заявила: «Мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились и ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы». Но Хейнс озабочена тем, как начнет развиваться ситуация в зоне конфликта накануне весны. Ну как она будет развиваться — побегут ручьи и смоют всю грязь в Днепр и в Черное море.

Киеву перепадет меньше пушек

Лара Селигман, обозреватель издания Politico, предположила, что помощь Киеву сократится, если в Вашингтоне вместо полноценного военного бюджета примут резолюцию о финансировании на один год. Селигман пишет: «Чиновники Пентагона составили список серьезных последствий, если вооруженным силам впервые в истории придется действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21». Резолюция сократит финансирование Пентагона на 29 миллиардов долларов, или на 3,7 процента, по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023-й финансовый год. А это задержит модернизацию промышленной базы для ряда ключевых систем, включая танк Abrams и буксируемую гаубицу M777 — а последняя входит в число вооружений, которые американские военные передают Украине. Ну что, обойдутся без "трех топоров".

Что за провокацию готовят в Одессе?

Военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что Киев готовит провокацию для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Для этого на территории Одесского припортового завода готовятся взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака. Они разрушат подвесные перекрытия и инфраструктуру цеха перегрузки. Подрыв выдадут за «ракетный удар российской армии». По сведениям источника, «провокация спланирована под контролем представителей спецслужб Британии, находящихся в Одессе». А "реализации ляжет на контрактников канадской ЧВК GardaWorld. Они охраняют портовую инфраструктуру в Одесской области". Разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к росту его стоимости на мировом рынке. Это выгодно США и Британии. Кто бы сомневался.

Итальянцам надоела суета вокруг незалежной

В итальянской столице прошли митинги, в которых участвовало около 10 тысяч человек, где требовали прекратить поставки оружия киевскому режиму. Митингующие вышли на улицы города с флагами и горящими фаерами, протестуя против решения итальянского правительства о «шестом пакете» с перечнем вооружений для отправки самостийной до нового года. Рим, в частности, собирается отправить Киеву управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей. Участники почтили память двух итальянских военных, погибших в бою против ВСУ в Донбассе. Да, есть и такие.

Украинским дипмиссиям спать спокойно не дают и в Азии

Пресс-служба МВД Казахстана заявила, что местная полиция ищет авторов письма о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства Украины в Астане. Сообщалось, что в полицию обратился консул посольства Украины с жалобой, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции района Есиль. В сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье, говорилось: «На место происшествия прибыли спецслужбы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята». Ранее угрожающие посылки приходили в дипмиссии незалежной в Западной Европе. Но отважные украинские дипломаты продолжают нести свою опасную службу по выжиманию слез и денег из правительств Старого Света. Опасная это работа...

В Мариуполе спасают львят и тигрят

В зоопарке Мариуполя недавно появилась двойня от пары львов Илмы и Симбы, но мать отказалась кормить детенышей из-за полученного в результате обстрелов стресса. Сотрудники зверинца подселили их к другим родителям и подкармливают малышей молоком из соски. Котята растут здоровыми и активно играют в вольере. Ранее подобная судьба постигла и детенышей уссурийской тигрицы и бенгальского тигра. В Мариуполе после весеннего буйства националистов уже привыкли спасать пострадавших от стресса и избежавших голодной смерти не только людей, но и зверей.

Незалежная сотворила свой ударный беспилотник

Наталья Сад, пресс-секретарь «Укроборонпрома», заявила, что Украина завершает создание своего ударного беспилотника. Сад с оптимизмом сообщила: «Позади ряд успешных испытаний. Переходим к этапу испытания под действием радиоэлектронной борьбы». По словам пресс-секретаря, вывод беспилотника в боевые условия запланирован до конца 2022-го. Он сможет нести боевую часть в 75 килограммов и иметь дальность полета до 1000 километров. Ничем не напоминает турецкие прототипы, нет?

Плановых госпитализаций на Украине не будет?

Наталья Вишневская, глава пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации заявила, что на Украине медучреждениям пора прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и возможной работы в условиях отключения электричества, водо- и теплоснабжения. Срок действия меры — «до дальнейших рекомендаций». В лечебных учреждениях должны провести мониторинг — насколько они готовы использовать резервные источники электро- и теплоснабжения. Проверить техсостояние генераторов, запасов горючего, наличие скважин или колодцев, резервуаров для чистой и технической воды, запасов лекарств не менее чем на один месяц, продуктов для пациентов и работников. То есть для Украины сегодня как никогда актуален известный лозунг: «если хочешь быть здоров — закаляйся». И скорой помощи — не попадайся.