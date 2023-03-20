Врач Малышев предупредил родителей об опасности подхватить инфекцию в контактом зоопарке

Какие инфекционные угрозы сохраняют актуальность и какие сходят на нет, рассказали ученые и врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕСНОЙ

О ковиде мы вспоминаем все реже. Заболеваемость гриппом и «обычными» простудами (ОРВИ) тоже снижается. «Каждый год мы наблюдаем всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Он начинается осенью, достигает пика в декабре. Потом спадает на время новогодних каникул. Затем снова идет вверх. А к концу марта традиционно сходит на нет. Можно ожидать, что так же будет и в этом году», - рассказал в эфире Общественной службы новостей известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. Евдокимова Николай Малышев.

Ковид, по мнению экспертов, приобретает все больше черт сезонной ОРВИ. Значит, велика вероятность, что в апреле-мае мы сможем вздохнуть свободно, не опасаясь подхватить ни коронавирус, ни множество других возбудителей респираторных инфекций.

При этом весна известна как пора обострения хронических заболеваний. Напоминают о себе гастрит, кожные болезни, бронхиальная астма, различные аллергии. Чтобы укрепить организм и снизить риск любых воспалительных реакций, можно воспользоваться натуральными природными средствами, посоветовал профессор Малышев.

В первую очередь это солнечный свет. Наконец-то он берет верх над зимней хмарью! Под воздействием солнца вырабатывается витамин Д, который благотворно влияет на иммунную и другие системы организма. Достаточно всего 15-20 минут пребывания на ярком солнышке, чтобы получить суточную дозу ценного витамина. Так что в полуденный рабочий перерыв теперь сам бог велел выбираться на улицу.

Во-вторых, овощи и фрукты. Да, наши сезонные плоды с осени подрастеряли часть полезных веществ, признал врач. Но если вы будете есть их сейчас побольше, то высоки шансы добрать необходимые элементы, говорит Малышев. Старайтесь добавлять ягоды, овощи или фрукты в каждый прием пищи - тогда заодно сможете быстрее похудеть, добавляют диетологи.

- Наряду с витаминами для работы иммунитета очень важно психологическое состояние человека, - отметил доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. - Тревожность, переживания, страхи доказанно ослабляют иммунную систему. В то время как состояние радости, уверенности делает нас крепче во всех смыслах.

Способы справиться с переживаниями и стрессами у каждого свои. Опаснее всего заедать тревоги или топить их в алкоголе. А вот разумные физнагрузки здорово помогают. И не только для улучшения физической формы. Во время движения быстрее утилизируются «гормоны стресса». При этом гормоны радости при прогулках или занятиях спортом на свежем воздухе, наоборот, вырабатываются активнее.

НА СМЕНУ КОВИДУ ИДУТ НОВЫЕ УГРОЗЫ?

На прошлой неделе появились тревожные новости о сибирской язве. В Чувашии госпитализировали двоих больных. А из Экваториальной Гвинеи поступают пугающие данные о поднявшем голову вирусе Марбург. Эта геморрагическая лихорадка (то есть вызывающая тяжелые кровотечения) пострашнее Эболы. Уж не идут ли на смену ковиду еще более опасные возбудители?

- Сибирская язва это не то заболевание, которое передается по схеме «чихнул и пошла эпидемия». Реальная угроза появляется, если бесконтрольно использовать земли на месте могильников больных животных. Вот этого надо бояться, - пояснил профессор Гундаров.

- Сибирская язва не передается от человека к человеку, - поддержал коллегу Николай Малышев. - Чтобы заразиться от животного, нужно купить сырое мясо непонятного происхождения в неположенном месте, где-нибудь с рук у дороги, не прошедшее ветнадзор. Надеюсь, вы так не делаете.

Что касается вируса лихорадки Марбург, то при всей ее опасности контагиозность инфекции (то есть способность передаваться от больных к здоровым), к счастью, низкая, обнадежили эксперты. Человек заражается при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями больного. То есть когда они попадают на слизистые либо на поврежденную кожу. На российских границах налажен строгий санитарный контроль для отслеживания любых опасных инфекций, напомнили эксперты.

БДИ!

Реальный источник заразы - контактные зоопарки

- Мы боимся заморских вирусов или сибирской язвы, и при этом нередко подхватываем инфекцию в тех местах, которые считаем совершенно безобидными, - отмечает профессор-инфекционист Николай Малышев. - Например, контактные зоопарки - источник массового распространения сальмонеллеза. Ваши дети погладили зверушку, а потом потянули руки в рот. В итоге многие оказываются в инфекционном стационаре.

Справка «КП»: с 1 января 2020 года деятельность контактных зоопарков в России незаконна. Но владельцы маскируют их под выставки животных или злоупотребляют другими способами.

Врачи предупреждают: будьте осторожны и с белками, и с другими дикими животными. Например, в парках. Не кормите их с рук - те же белки могут быть заражены чумой. А ежики - бешенством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От простуды до простуды: когда частые ОРВИ могут сигналить о скрытых болезнях

Врачи рассказали о «норме» заражений респираторными инфекциями для взрослых и детей (подробности)