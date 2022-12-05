Алла Пугачева сняла парик на свежем фото

Алла Пугачева пришла на спектакль с участием актера Анатолия Белого. Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева, сбежав из России в Израиль, ведет активную светскую жизнь. Кажется, Примадонна не пропускает ни одного мероприятия с участием соотечественников. На этот раз певица пришла на спектакль с участием актера Анатолия Белого.

Алла Пугачева появилась в одном из театров Тель-Авива. Для выхода исполнительница выбрала черное платье в пол, поверх которого накинула белый жакет. Примадонна в этот раз сняла парик и даже отказалась от шиньона, отдав предпочтение естественной прическе.

73-летняя пенсионерка после представления пообщалась с Анатолием Белым, который исполнил главную роль в моноспектакле. Правда, тема беседы артистов осталась за кадром.

Стоит отметить, что после спешного побега из России россияне постоянно критикуют Пугачеву. Впрочем, она старается не реагировать на негатив. А вот ее близкая подруга Лайма Вайкуле на днях встала на защиту Аллы Борисовны.

Исполнительница хита "Вернисаж" считает, что Примадонна по-прежнему остается главной звездой российского шоу-бизнеса. Мол, в стране нет ни одной другой знаменитости, которая была бы так обласкана публикой. По мнению Лаймы, большинство россиян по-прежнему хорошо относятся к Пугачевой.

Алла Пугачева. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Да нет у них большей героини, чем Алла Пугачева. Кто сейчас? Кто поет эти сумасшедшие песни с лицами озверелыми и делает из себя страшно грустных. Такая фальшь… Они могут соревноваться с Аллой? Они могут вместе стоять - целый хор и одна Алла. И они не перевесят. Самая главная звезда России - это Алла Пугачева. Все, что пишут, эти гадости, сплетни… Не надо думать, что так думают все. Не надо обобщать. Алла прожила всю свою жизнь, она отдала себя сцене, этому народу и получила обратный плевок. Но не всех, а маленькой злой, глупой массы. Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет", - считает исполнительница.

Помимо этого она заявила, что Пугачева тяжело было уезжать из родного дома, однако вокалистка не жалеет о своем решении. Мол, Алла Борисовна уехала в никуда "за идею".