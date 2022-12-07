"Хлебнут русофобии". Как сложится судьба "Дождя"* после прекращения вещания в Литве и Латвии

Какая ждет судьба телеканал "Дождь"* после запрета вещания в Латвии и Литве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал "Дождь"*, признанный в России СМИ-иноагентом, работал на территории родной страны около 12 лет, а на "либеральном" Западе получил запрет на вещание менее, чем через год после ухода из РФ. Сначала журналистам опального телеканала запретили выходить в эфир в Латвии, а затем и в Литве.

Как сложится дальнейшая судьба редакции "Дождя"* в интервью радио "Комсомольская правда" порассуждал журналист и политолог Андрей Афанасьев.

Журналисты "Дождя"* хлебнут русофобии и вернутся

- Андрей, я даже не знаю, жалеть ли, сочувствовать или, наоборот, злорадствовать. Судьба "Дождя"* как будет складываться, на ваш взгляд?

- Ну, злорадствовать не надо, надо просто трезво смотреть на ситуацию и учиться на чужих ошибках. Знаете, как говорят, предателей никто не любит, и если люди думают, что они, предав Россию или выступив против России и уехав за рубеж, найдут там поддержку, их примут за своих, они ошибаются. Они все равно для Запада, для Латвии, для Украины будут русскими, даже если по крови они вообще не русские, а просто родились в Москве или пожили в Москве. Этих людей будут ненавидеть за сам факт связи с Россией. И бесполезно, что они будут объяснять, что они против Путина, что они против армии, против всего, что ценно и дорого нам, русскому большинству, их все равно будут считать русскими.

Поэтому я уверен, что подавляющее большинство всех тех, кто в начале специальной военной операции уехал из страны по тем или иным причинам и оказался на чужбине, они сейчас хлебнут такую порцию русофобии и негатива в свой адрес, что вернутся оттуда такими патриотами и такими любителями нашей общей родины, что мы еще их увидим в передовых отрядах, заходящих в Киев.

Никакой свободы слова на Запада нет

- Ну, это в перспективе. А вам не кажется, что это очень хороший пример для всех тех, кто кричал о том, что здесь тоталитарный режим, а вот там самая настоящая свобода слова? Ну вот, получите. Хлебнули, что называется, полной пригоршней этой свободы.

- Никакой свободы там, конечно же, нет, никогда не было и не будет, все это регулируемые процессы. И Россия является страной с одним из наиболее мягких законодательств, систем управления средствами массовой информации, я это как журналист с более чем 10-летним стажем говорю, причем с опытом жизни за рубежом. Мы просто это не ценим. Точнее, мы-то ценим, мы это понимаем, а вот некоторые люди, жившие в волшебных мирах с радужными единорогами, кисельными берегами и молочными реками, они уверены были, что все не так.

Сейчас происходит отрезвление. Сейчас огромное количество людей будут, как в вытрезвителе в советские времена, на Западе приведены в чувство. Им объяснят, кто они, что они, где их место и какие у них перспективы. И подавляющее большинство людей вернутся в Россию и будут искупать все то, что было сделано до этого.

Искупить грехи можно в зоне спецоперации

- Люди говорят: мы не хотим, чтобы они возвращались, пусть и просветленными, и с немножко исправленными мозгами.

- Ну, знаете, я считаю, что все-таки любому человеку нужно оставлять пространство для покаяния, для изменения. Кто-то из них действительно может искренне покаяться. Надо следить за делами. Знаете, как Священное Писание говорит: по плодам их узнаете их. Если до этого плоды у них были не очень, и они потом начнут приносить какие-нибудь другие плоды, поедут в зону СВО волонтерами или добровольцами, тогда можно говорить о том, что они действительно искупят свои предыдущие ошибки.

Без потока финансов "Дождь"* иссякнет

- А вам не кажется, что многие наговорили столько, что полностью сожгли мосты для возвращения?

- Те, кто «наговорили и сожгли», те и не вернутся.

- Все-таки Латвия, Литва… Телеканал "Дождь"*, признанный иноагентом, продолжит поиски уютного иностранного государства, откуда можно будет вести вещание.

- Вы думаете, что их ждет такая судьба Агасфера, вечно гонимого, пока во всех странах мира не запретят их вещание? Это же деньги, кто-то должен их финансировать. А учитывая, что часть российской элиты, которая обеспечивала им защиту и финансирование, тоже стремительно теряет свое влияние и свои какие-то политические очки, я думаю, говорить об этом не приходится. За чей счет будут кормить эту всю глубоко убыточную братию?

- То есть эти перспективы перебраться в Грузию и начать вещать оттуда, они достаточно призрачные?

- Ну, они с авторучки будут вещать или с телефона? Это же всё деньги. Телевидение – недешевая история. Кто будет их финансировать?

- Ну, будет стрим-телеканал.

- Не думаю.

- То есть не впечатляет? Я понял. Спасибо большое.

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

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