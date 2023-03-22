Верхняя губа певицы противоестественно двигается Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонна сейчас крайне редко появляется в соцсетях. За жизнью Аллы Борисовны поклонники следят по редким фото и виде, которые певица размещает в блоге. На последних снимках с лицом знаменитости происходят странные вещи. Сначала публика обратила внимание на странные шрамы на под глазом, а потом на неестественное положение верхней губы, из-за чего у кумира возникли проблемы с дикцией.

Эксперты считают, что Алле Пугачевой повредили лицевой нерв во время неудачной пластической операции. Как известно, 73-летняя певица не раз ложилась под нож хирурга. Однако, как предполагают специалисты, одно из вмешательств возымело печальные последствия.

По мнению бьюти-экспертов, несколько месяцев назад Пугачева потратила на омоложение не менее одного миллиона рублей. Артистка сделала блефаропластику, коррекцию птоза бровей, инъекции филлеров для разглаживания морщинок.

После этого с мимикой Пугачевой стали происходить странные вещи. При артикуляции у Аллы Борисовны наблюдаются симптомы одностороннего пареза. Специалисты предполагают, что врачи случайно повредили артистке лицевой нерв.

"Это выражается в том, что верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо, а нижняя остается вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики..." - цитирует kp.ru врачa-косметологa Марту Орлову.

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