«Ответ будет страшным для всей планеты»: Александр Лукашенко отреагировал на «громкие инициативы» Лондона и Варшавы в отношении России

Лукашенко поражен решением Лондона поставлять танковые снаряды с обедненным ураном неуравновешенному Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 22 марта заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным прозвучавшие со стороны Варшавы заявления о возможности вступления в конфликт с Российской Федерацией, а также утверждения, прозвучавшие из Лондона о скорых поставках киевскому режиму снарядов для танков «Челленджер» с обедненным ураном.

KP.RU приводит самые яркие выдержки из выступления белорусского руководителя.

О безумных британцах

Лукашенко поражен решением Лондона поставлять танковые снаряды с обедненным ураном неуравновешенному Киеву:

- Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран. И вы это прекрасно знаете.

О неадекватных поляках

Белорусский лидер не жалел западных соседей в своих характеристиках, и ясно дал понять, как отреагирует на внешние вызовы его республика:

- У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла, что если они, поляки, проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать… Поляки уже всем надоели, там сели американцы – никакого суверенитета и независимости. Что скажут американцы, то и делают. "Мы будем воевать против России"… Считай – с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание… Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным – как мы их должны поставить на место.

О нежелании идти «украинским путем»

Глава Белоруссии подтвердил свой скептицизм относительно перспектив киевского режима.

- Я не хочу, чтобы у нас было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально...

О будущих выборах

Президент соседней страны думает и о том, что будет с республикой и с ее народом через год.

- В феврале 2024 года в Беларуси парламентские выборы. Через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Решите, что нужна вам другая жизнь, - господь с вами, попробуйте...