Жена скандального Дмитрия Назарова странно отреагировала на новость о деле о дискредитации российской армии

Теперь 65-летнему артисту придется ответить за свои скандальные выпады Фото: Иван ВИСЛОВ

На Дмитрия Назарова 21 марта 2023 года завели дело о дискредитации российской армии. Актер не раз делал антироссийские заявления. Теперь 65-летнему артисту придется ответить за свои скандальные выпады.

Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву застали эти новости в Израиле. Артисты гастролируют по городам и весям этой ближневосточной станы. Правда, сам актер никак не комментирует известие о заведенном на него деле о дискредитации российской армии.

Зато его супруга молчать не стала. Женщина отмахнулась от светских хроникеров, как от назойливых мух. "У нас гастроли. Не до этого!" - цитирует ее Абзац.

Стоит отметить, что звезда сериала "Кухня" часто негативно высказывается о происходящем в России, а также высмеивает коллег. После ряда скандальных высказываний от Назарова отвернулись друзья.

Но актер делает вид, что его это не волнует. Даже на информацию о том, что с ним не хотят работать, он не реагирует. А ведь после скандала и увольнения из МХТ имени Чехова знаменитость лишился ролей не только в театре, но и кино.