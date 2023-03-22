Дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой избили в школе

Заплаканная и перепуганная Оксана Самойлова поделилась ужасной новостью Фото: Соцсети

Ужасная история случилась в семье блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Их старшую дочь Ариэлу избили в школе. Супруга артиста раскрыла подробности.

Заплаканная и перепуганная Оксана Самойлова поделилась ужасной новостью. Ее старшая дочь Ариела учится в элитной частной школе. Однако там с ней случилась беда.

11-летняя девочка пожаловалась, что ее избили. По словам Ариелы, в школе на нее напал мальчик из параллельного класса.

"Ее реально побил мальчик в школе. Мальчик побил Ариелу, которая вообще никогда никого не оскорбляет, никогда никого не обижает. То есть там что-то случилось, он подумал, что это она виновата, и решил ее ударить. Я даже не могу передать словами, какие эмоции испытала в тот момент, когда дочь мне это рассказала! Это просто какой-то животный инстинкт - защищать", - рассказала шокированная Самойлова.

Жена Джигана призналась, что была в ярости, узнав об инциденте , но потом постаралась взять себя в руки и спокойно обсудить ситуацию с учителями. Конфликт удалось быстро разрешить.

Выяснилось, что Ариэлла сама дернула мальчика за галстук, а он в ответ просто оттолкнул ее. При этом Джиган, комментируя случившееся, сообщил: "Бить девочек вообще не норма".