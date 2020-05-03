Конец любви: Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом

Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Джиганом. Случилось это 20 апреля 2020 года, спустя два месяца после рождения долгожданного сына Давида. Согласно данным московского городского суда, ответчиком является Денис Устименко. Это настоящее имя музыканта.

Оксана Самойлова не комментирует свой развод с рэпером Джиганом. 31 марта она объявила о том, что разводится с мужем после 10 лет совместной жизни.

"Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", - поведала красавица.

Тогда поклонники надеялись, что это лишь эмоции и супруги помирятся. Музыкант неделю назад вернулся из рехаба, где проходил лечение после жуткого срыва, который с ним случился в США. Публика, увидев, что певец вернулся в лоно семьи, уверовали, что модель и музыкант близки к примирению. Тем более что рэпер публиковал сториз и посты из дома с детьми. Кроме того, он вместе с Оксаной ездил на машине по делам.

samoylovaoxana Love you

Однако теперь стало ясно - любви пришел конец, модель мужа не простила. 20 апреля 2020 года суд зарегистрировал исковое заявление матери четверых детей.

Документ о разводе

К слову, после развода Оксана может претендовать на большую часть имущества рэпера. Впрочем, она и без этого не бедствует. В блоге красавица зарабатывает бешеные деньги, размещая рекламу и получая на нее несколько миллионов. Какие-то доходы приносит и интернет-магазин одежды.

samoylovaoxana Родился с готовой прической

Публику, кстати, интересует, кому достанется шикарный дом, в котором живет семейство. Трехэтажный особняк в Подмосковье располагается на 24 сотках в элитном поселке Шато Соверен неподалеку от Новорижского шоссе.

Хоромы площадью 750 квадратных метров Оксана и Джиган покупали за 119 миллионов рублей. В доме - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров. Модель как-то признавалась, что просторное жилье было их сокровенной мечтой. И она многим пожертвовала.

Напомним, грандиозный скандал в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой разразился 8 марта. После рождения в Майами долгожданного сына Давида 18 февраля 2020 года музыкант стал вести себя странно. Рэпер загремел в местный рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец продолжил куролесить. В итоге вновь угодил в элитную лечебницу, где день проживания стоил 100 тысяч рублей. В распоряжении певца была сауна, пятиразовое питание и апартаменты в 130 квадратных метров.

Что касается Самойловой, то она старается не распространяться о том, что в ее семье произошло.

"Надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - писала она.

samoylovaoxana Понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни

Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в феврале 2020-го.