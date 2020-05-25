2020-05-25T23:43:15+03:00
Звезды

Оксана Самойлова и рэпер Джиган живут под одной крышей даже во время развода

Модель и певец передумали продавать свой роскошный дом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Модель и певец передумали продавать свой роскошный домМодель и певец передумали продавать свой роскошный домФото: Евгения ГУСЕВА
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Оксана Самойлова умеет держать поклонников в напряжении. С момента ее заявления о разводе с рэпером Джиганом прошло больше чуть меньше месяцев. Однако за это время модель лишь несколько раз поднимала эту тему в блоге. Многодетная мать не скрывала, что ей нелегко жить в новой реальности, так как "все 10 лет брака оказались обманом" со стороны мужа.

Оксана Самойлова решила развеять слухи и сплетни, которые циркулируют последнее время. Модель заявила, что она не мирилась с мужем. Да, она и дети по-прежнему живут под одной крышей с рэпером Джиганом.

"Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом", - написала многодетная мама.

Она также сообщила, что дом они не продают и продавать никогда не собирались. "Сейчас действительно идет бракоразводный процесс", - уточнила Оксана.

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После этого фото многие подумали,что мы помирились
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Меж тем, в комментариях поклонники не теряют надежды, что пара помирится. Многие не скрывают, что молятся за музыканта и модель. Не остался в стороне даже Егор Крид. Он опубликовал сердечко и сложенные в молитве ладошки.

Напомним, грандиозный скандал в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой разразился 8 марта 2020 года. После рождения в Майами долгожданного сына Давида 18 февраля музыкант стал вести себя странно. Рэпер загремел в местный рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец продолжил куролесить. В итоге вновь угодил в элитную лечебницу, где день проживания стоил 100 тысяч рублей. В распоряжении певца была сауна, пятиразовое питание и апартаменты в 130 квадратных метров.

Что касается Самойловой, то она официально подала на развод 20 апреля. "Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", - поведала красавица. К слову, после развода Оксана может претендовать на большую часть имущества рэпера. Впрочем, она и без этого не бедствует. В блоге красавица зарабатывает бешеные деньги, размещая рекламу и получая на нее несколько миллионов. Какие-то доходы приносит и интернет-магазин одежды.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

ИСТОЧНИК KP.RU

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