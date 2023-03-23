Порочная связь с известной порноактрисой: Дональд Трамп попадет за решетку до конца недели

45-й президент США Дональд Трамп никогда и не скрывал, что является охотником до женского пола. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп никогда и не скрывал, что является охотником до женского пола. Любовь к красивым женщинам трижды доводила его до алтаря, но на этот раз впервые может привести за решетку.

В чем обвиняют политика

Версии разнятся, что именно произошло между Трампом и порнозвездой Сторми Дэниэлс в 2006 году. Сам бывший президент категорически отрицает, что между ними была хотя какая-то физическая близость. А вот актриса для взрослых их мимолетный роман описала более чем подробно в своих мемуарах под названием «Полное раскрытие». И не в самых лестных для Трампа красках. В книге он предстает совсем в невыгодном свете: вечные пижамные штаны, сморщенные гениталии. По словам Дэниэлс, когда она потом видела Трампа по телевизору, то всякий раз думала: «И с этим у меня был секс. Эх!».

Впрочем, судить политика-смутьяна собираются, конечно, не за штаны и даже не за внебрачный секс с ветреной девицей. В конце концов, все люди взрослые. Проблема в другом. Адвокат будущего президента – и это установленный факт – перевел Дэниэлс $130 тысяч (10 миллионов рублей по нынешнему курсу), а Трамп впоследствии компенсировал юристу эту сумму, оформив перевод как плату за судебные издержки. Именно за это зацепились юристы и правоохранительные органы. Причем судить Трампа собираются не за то, что он пытался купить молчание Даниэлс, а именно за мутные взаиморасчеты со своим юристом. В судебной практике США это квалифицируется как фальсификация финансовой отчетности (все траты политиков должны быть прозрачны) и является уголовным преступлением.

Когда будет вынесен вердикт

Дело было заведено давно, но к финалу прокуроры решили приблизить его именно сейчас, в самый разгар президентской кампании в США. Происходит это в Нью-Йорке – вечной цитадели демократов, политических конкурентов республиканца Трампа. И ни для кого не секрет, что момент был выбран с расчетом на то, чтобы не просто нанести максимальный ущерб имиджу одного из кандидатов в президенты страны, но и по возможности вывести его из гонки.

Окружная прокуратура Манхэттена уже созвала специальное большое жюри, которое должно решить – есть ли достаточные основания для открытия уголовного дела. Если члены жюри проголосуют как надо, то прокурор Элвин Брэгг подпишет ордер на арест Трампа.

Сам экс-президент громогласно объявил, что точно попадет в кутузку в минувший вторник, но этого не произошло. Хотя полицейские силы по всей Америке были приведены в состояние повышенной готовности на случай массовых протестов сторонников Трампа. Теперь ожидается, что о своем решении Брэгг объявит до конца текущей недели.

Версии разнятся, что именно произошло между Трампом и порнозвездой Сторми Дэниэлс в 2006 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наденут ли ему наручники

Если Трампа будет решено арестовать, то это вовсе не будет выглядеть, как в кино. Хотя Интернет уже взорвали снимки, сгенерированные искусственным интеллектом: на них вооруженные до зубов копы в свете полицейских мигалок заковывают Трампа в наручники.

На деле же, если обвинения все же решено будет предъявить, адвокаты Трампа начнут переговорный процесс о дате и времени прибытия их клиента для ареста и первого слушания в суде. Учитывая статус обвиняемого и возможные последствия его заключения под стражу, прокуратура наверняка будет скрывать все детали до момента появления Трампа в здании ведомства.

Дальше Трампа будет ожидать череда унизительных, но стандартных для таких случаев формальностей – у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют в анфас и профиль, а затем препроводят в камеру, в которой он будет находиться до того, как предстанет перед судьями.

Сможет ли он участвовать в выборах

Заседания будут публичными, но на самом первом решится – оставят ли Трампа под стражей или выпустят под залог. На последнем – зачитают приговор. Максимум, что может грозить обвиняемому – это 4 года за решеткой, но, скорее всего, все закончится штрафом.

Ни обвинения, ни любой из приговоров формально не помешают Трампу продолжать участие в предвыборной гонке. Более того, американские законы никак не запрещают управлять государством президенту, находящемуся в тюрьме.

На чьей стороне общественное мнение

Пока же Америка раскололась: одни считают, что порнозвездное дело окончательно разрушит репутацию Трампа и отрицательно повлияет на его рейтинги; другие, как, например, миллиардер Илон Маск, уверены, что арест Трампа лишь сплотит его сторонников и даже выведет их на улицы, что обеспечит 45-му президенту возвращение в Белый дом полновластным хозяином (то бишь победу на выборах 2024 года).

Но и те, и другие понимают, что вся эта история Трампу все равно навредит: если он будет арестован, то не сможет принимать участие в теледебатах и предвыборных митингах. Плюс уже почти половина сторонников Республиканской партии (44%), считают, что Трамп должен снять свою кандидатуру, уступив ее, например, губернатору Флориды Рону Десантису. Кстати, сам Десантис, когда-то ярый сторонник и ставленник 45-го президента США, сейчас отказывается выступать в поддержку своего бывшего патрона.

А что же сама Сторми Даниэлс? Будете смеяться, но оказавшись в круговороте партийных дрязг, она тоже открыла в себе политические таланты и теперь собирается стать ни больше ни меньше сенатором.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Рейтинги Трампа не сильно пострадают»

О политических последствиях уголовного дела для Дональда Трампа KP.RU рассказал американский политолог и журналист Пит Бейкер:

- Трамп, объявивший о своем участии в президентской гонке-2024, сделал это от имени самого себя. Республиканская партия его официально не номинировала. И вряд ли это сделает. Республиканцы уже давно понемногу дистанцируются от Трампа, выдвигая на передний край другие имена – Никки Хейли, Рона Десантиса. Кстати, все это куда более молодые, чем 76-летний Трамп, политики. Скандал с участием Сторми Дэниэлс Америка уже пережила, и даже если Трампу предъявят обвинения по этому делу, то это не сильно повлияет на его рейтинги. Их низкий уровень – не вина самого экс-президента или уж тем более порноактрисы, а объективный фактор – возраст Трампа. Американцы больше не хотят краснеть, видя глубоко пожилого человека во главе государства. Да, сейчас Трамп бодр и активен, но в его возрасте ментальные, когнитивные изменения в худшую сторону могут произойти очень быстро, примерно так, как это мы наблюдаем все три года пребывания в Белом доме Байдена, сильно сдавшего за это время. Так что не стоит ожидать, что из-за уголовного дела Трамп обретет ореол мученика, который обеспечит ему сокрушительную победу в 2024 году.

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