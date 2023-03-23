Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 марта 2023 14:30

Оскорбившего Родину и сбежавшего актера Дмитрия Назарова ждет расплата

Адвокат Матвеев считает, что сбежавшему из России актеру Назарову может грозить штраф за дискредитации ВС РФ
Ирина ВИКТОРОВА
Дмитрий Назаров, благодаря сериалу «Кухня» стал знаменитым, получил рекламные контракты и купил квартиру на Лазурном побережье

Дмитрий Назаров, благодаря сериалу «Кухня» стал знаменитым, получил рекламные контракты и купил квартиру на Лазурном побережье

Фото: кадр из фильма

На 5 апреля 2023 года назначено судебное заседание по делу о дискредитации Вооруженных Сил России, сбежавшим на заработки за границу актером Дмитрием Назаровым. 65-летний артист Назаров с женой (тоже артисткой) 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой сейчас в гастрольном чесе по малым залам городов Израиля. Потому жена Назарова делает вид, что им не до судов: «Нам не до этого. Мы на гастролях…» Назаровым надо спешить зарабатывать - пока за границей есть интерес к русофобским шуточкам.

Русофобские песенки и стишки-нескладушки собственного сочинения актер Назаров начал распространять в сети после начала СВО. Актер с женой записывал видео, раздавал интервью зарубежным СМИ (и продолжает), которым он интересен только из-за того, что критикует СВО, распространяет ложь о стране, людях, политической ситуации. Парочку два с половиной месяца назад уволили из государственного театра - в труппе МХТ им. А.П. Чехова Назаров состоял 20 лет. Продюсеры и режиссеры отказались его снимать, а зрители и организаторы бойкотировали антрепризные спектакли и выступления Назаровых - их отменили по регионам страны: из-за антипатриотичной позиции Назарова и его супруги.

Но Назаров долгие годы зарабатывал в России большие деньги: съемочный день актера стоил 200 тысяч рублей, гонорар за спектакль – от 150 тысяч рублей. Смог купить и квартиру в престижном районе Москвы, и загородный дом в ближайшем Подмосковье, и апартаменты во Франции. После увольнения из театра Дмитрий Назаров с женой уехал заграницу – они теперь пишут русофобские частушки-нескладушки в своей квартире в Каннах. Артисты надеются зарабатывать на русофобской самодеятельности в Израиле и других странах, где много выходцев из СССР.

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, что по «административке» артист получит штраф (для актера сумма небольшая). А если во время проверки будет установлено, что есть основания для возбуждения уже уголовного дела — тогда ситуация изменится

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, что по «административке» артист получит штраф (для актера сумма небольшая). А если во время проверки будет установлено, что есть основания для возбуждения уже уголовного дела — тогда ситуация изменится

Фото: Личный Архив

А пока 21 марта Тверским судом было зарегистрировано дело по статье 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях. 22 марта вынесено определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению. Пока Назаров зарабатывает и игнорирует суд: может ли он лишиться из-за того имущества на Родине?

Адвокат Тимур Матвеев объяснил KP.RU, чем может обернуться для актера это дело: «Не имеет значение уехал он из России или нет. По этой статье предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Если эта статья ему будет вменена, и если он не оплатит штраф – тогда могут наложить арест на денежные средства или имущество в рамках суммы штрафа. Сейчас это только «административка». Но если во время проверки будет установлено, что есть основания для возбуждения уже уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил – тогда и имущество могут арестовать, и применить иные меры, предусмотренные уголовным кодексом».

Если проверять зарубежные интервью и концерты Назарова, то среди его высказываний может и можно найти клевету, которая потянет не только на «административку», но и на статью УК по распространению ложной информации о действиях наших Вооруженных Сил. А там и штрафы больше, и срок можно получить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации российской армии

Актер не раз делал антироссийские заявления (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ