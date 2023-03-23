Оскорбившего Родину и сбежавшего актера Дмитрия Назарова ждет расплата

Дмитрий Назаров, благодаря сериалу «Кухня» стал знаменитым, получил рекламные контракты и купил квартиру на Лазурном побережье Фото: кадр из фильма

На 5 апреля 2023 года назначено судебное заседание по делу о дискредитации Вооруженных Сил России, сбежавшим на заработки за границу актером Дмитрием Назаровым. 65-летний артист Назаров с женой (тоже артисткой) 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой сейчас в гастрольном чесе по малым залам городов Израиля. Потому жена Назарова делает вид, что им не до судов: «Нам не до этого. Мы на гастролях…» Назаровым надо спешить зарабатывать - пока за границей есть интерес к русофобским шуточкам.

Русофобские песенки и стишки-нескладушки собственного сочинения актер Назаров начал распространять в сети после начала СВО. Актер с женой записывал видео, раздавал интервью зарубежным СМИ (и продолжает), которым он интересен только из-за того, что критикует СВО, распространяет ложь о стране, людях, политической ситуации. Парочку два с половиной месяца назад уволили из государственного театра - в труппе МХТ им. А.П. Чехова Назаров состоял 20 лет. Продюсеры и режиссеры отказались его снимать, а зрители и организаторы бойкотировали антрепризные спектакли и выступления Назаровых - их отменили по регионам страны: из-за антипатриотичной позиции Назарова и его супруги.

Но Назаров долгие годы зарабатывал в России большие деньги: съемочный день актера стоил 200 тысяч рублей, гонорар за спектакль – от 150 тысяч рублей. Смог купить и квартиру в престижном районе Москвы, и загородный дом в ближайшем Подмосковье, и апартаменты во Франции. После увольнения из театра Дмитрий Назаров с женой уехал заграницу – они теперь пишут русофобские частушки-нескладушки в своей квартире в Каннах. Артисты надеются зарабатывать на русофобской самодеятельности в Израиле и других странах, где много выходцев из СССР.

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, что по «административке» артист получит штраф (для актера сумма небольшая). А если во время проверки будет установлено, что есть основания для возбуждения уже уголовного дела — тогда ситуация изменится Фото: Личный Архив

А пока 21 марта Тверским судом было зарегистрировано дело по статье 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях. 22 марта вынесено определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению. Пока Назаров зарабатывает и игнорирует суд: может ли он лишиться из-за того имущества на Родине?

Адвокат Тимур Матвеев объяснил KP.RU, чем может обернуться для актера это дело: «Не имеет значение уехал он из России или нет. По этой статье предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Если эта статья ему будет вменена, и если он не оплатит штраф – тогда могут наложить арест на денежные средства или имущество в рамках суммы штрафа. Сейчас это только «административка». Но если во время проверки будет установлено, что есть основания для возбуждения уже уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил – тогда и имущество могут арестовать, и применить иные меры, предусмотренные уголовным кодексом».

Если проверять зарубежные интервью и концерты Назарова, то среди его высказываний может и можно найти клевету, которая потянет не только на «административку», но и на статью УК по распространению ложной информации о действиях наших Вооруженных Сил. А там и штрафы больше, и срок можно получить.

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