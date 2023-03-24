Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 марта 2023 года: ВСУ бросают в бой инвалидов, а Зеленскому предлагают продать территорию Украины

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не обсуждается Фото: REUTERS

Гаубицы уходят в землю, их провожают беспилотники

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении выбила роту ВСУ, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 70 украинских бойцов, БМП, два пикапа, РСЗО «Град» и американскую артсистему М777. Южная группировка войск на Донецком направлении отправила во тьму более 250 «воинов света», шесть танков, пять бронемашин, семь автомобилей и гаубицу Д-20. А у поселка Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях выбила из нестройных рядов до двух взводов, пикап, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении упокоено до 15 украинских военнослужащих. ВКС России у Богуславки под Харьковом сбили Су-24 ВСУ. А российские ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 16 беспилотников. Только встали на крыло — и упали.

Спутник ЦРУ выдает цели для украинского спецотряда

Times сообщает, что в зоне СВО действует украинский спецотряд, работающий по целям со спутника ЦРУ. Этот спецотряд сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны незалежной. Командир подразделения рассказал изданию, что потенциальные цели появляются на планшете с приложением, синхронизированным со спутником ЦРУ. Миссия спецотряда сейчас - в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня. Накануне этой публикации бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщал, что ЦРУ перебрасывает в самостийную военных из Штатов под видом контрактников, чтобы помочь ВСУ управлять техникой НАТО. Они все еще надеются, что для них это закончится как в компьютерной стрелялке – не больно и далеко. Надежды юношей питают.

Тренера сборной Украины бесят спарринг-партнеры России

Руслан Ротань, врио главного тренера самостийной сборной по футболу, призвал бойкотировать те команды, которые соглашаются играть со сборной России. 41-летний уроженец Полтавы, отличившийся драками с арбитрами, заявил: «Страны, которые согласны играть со страной-агрессором, поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать - не обращать внимание на нее и на тех, кто с ней играет. Нужно отвергнуть тех, с кем играет Россия». В конце марта коллектив, ведомый Валерием Карпиным, встречается со сборными Ирана и Ирака. Иран на ЧМ-2022 в Катаре обыграл Уэльс, был тогда и сейчас находится на две строчки выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Украины. В Тегеране вас тоже едва различают, пан Ротань.

МАГАТЭ оставили идею демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Ренат Карчаа, советник главы концерна «Росэнергоатом», полагает, что заявления МАГАТЭ о снятии с повестки дня темы создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре говорят о мудрости руководства этой организации. Он заявил: «Слава богу, что вопрос демилитаризации снят с повестки дня МАГАТЭ. Мы продолжаем верить в мудрость руководителя этого института и его участников». По его мнению, тему демилитаризации навязывали российской стороне для ослабления ее позиций. А продавливала тему украинская сторона, официальные лица которой заявляли о возможности силового захвата станции. Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не обсуждается. Из-за невозможности контроля за ней. И призвал следить за тем, чтобы станция не была атакована. А кто же ее атакует? Может, русские нападут сами на себя? Или инопланетяне решат превратить место для иноземной оккупации в радиоактивную пустыню? Нет, есть реально отважные, патентованные дегенераты на правобережье.

У Праги кончились оружие и снаряды для Киева

Петр Павел, президент Чехии, со скорбной миной признал, что Прага помогала Киеву как могла поставками оружия (либо это старье отправили бы на металлолом), но вот новых поставок ждать не стоит. Ну ничегошеньки у Чехии для благородной миссии защиты свободы на дальних рубежах уже не осталось. И для штамповки боеприпасов у страны кнедликов и шпикачек уже не хватает рабочих. В высоко-патриотичном интервью Suddeutsche Zeitung Павел заявил, что Прага истощена. Ну, остались по мелочам кое-какие возможности в сфере ПВО – но это так, киевским уткам на прокорм…А ведь 80 лет назад именно Чехия была основной кузницей оружия для Гитлера на восточном фронте. И, кстати, там снова предлагают привлечь рабочие руки с Украины. Ну, может, руки помнят, а голова уже не работает.

Экс-советник Пентагона предложил Зеленскому продать территории

Марио Лойола, экс-советник Пентагона по оборонной политике, заявил, что Вашингтон должны побудить Киев пойти на вхождение новых регионов в состав РФ - за большие, ну, очень большие деньги. Лойола полагает, что главной целью в ситуации с Украиной должен быть мир. Но нужны компромиссы. Он пишет: «США должны побудить Украину продать русским территорию, которую они сейчас оккупируют, в обмен на крупную сумму, включая репарации». И отметил, что многие конфликты были улажены таким образом. Многие, но не в случае с Россией - учите матчасть.

В Киеве взбешены тем, что западные СМИ «выдают секреты»

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, выразил крайнее недовольство тем, что западная пресса предательски раскрывает «сверхсекретную» информацию о гениальных военных планах ВСУ. Стратег Подоляк шокирован тем, что издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что Киев начнет контрнаступление против ВС России в мае. Взбешенный советник заявил, что такой военный шаг «должен стать сюрпризом для противника». Вот слова этого полководца: «Военным не надо говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico». Про то, что сам же Подоляк в интервью итальянской La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие весенние месяцы ( а их осталось два), этот выпускник Минского мединститута, депортированный белорусами за агрессивные наркотические фантазии, похоже, забыл.

ВСУ бросают на передовую инвалидов

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР, заявил, что из-за нехватки бойцов в ВСУ на передовую бросают даже людей с инвалидностью. По его словам, украинские медкомиссии «заточены под то, чтобы все здоровые были», даже если речь идет о людях с «серьезными болезнями». По его словам, в его подразделении остались лишь старые и больные: «У нас был человек – в двух пятках пластины, год после операции. Все были с проблемами. Один пошел на позиции, 58 лет ему, и там сердечный приступ». У самого Иванникова «куска легкого нет, отдышка тяжелая, все знали об этом». Расскажите об этом шестому президенту Украины. Решит – симулянт.